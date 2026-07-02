Объем строительных работ в Татарстане превысил 273 млрд рублей

Этот показатель в Приволжском федеральном округе по итогам января — мая 2026 года составил 893,95 млрд рублей, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода

Фото: Динар Фатыхов

Объем строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам января — мая 2026 года составил 893,95 млрд рублей, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата.

Среди регионов округа наиболее заметный рост показали Пермский край, где объем работ увеличился на 30,6%, Оренбургская область — на 22,9%, а также Удмуртия (+11,8%), Самарская область (+9,7%) и Саратовская область (+6,7%).

В Татарстане объем строительных работ вырос на 1,1% и достиг 273,27 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Снижение показателей зафиксировано в ряде регионов. В Башкортостане объем строительства сократился на 27,3%, в Мордовии — на 45,4%, в Чувашии — на 47,1%, в Ульяновской области — на 55,9%, в Кировской области — на 32,1%, в Нижегородской области — на 21,6%, в Пензенской области — на 20,9%.

Напомним, что Госжилфонд Татарстана построил жилье для 1,6 тыс. семей с начала 2026 года. Жилье получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов, участвующих в строительстве объектов соципотеки, и молодые семьи.

Наталья Жирнова