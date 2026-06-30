Эксперт Максимова спрогнозировала рост спроса на жилье в России в сентябре

В летний период не ожидается активности покупателей на рынке

Фото: Артем Дергунов

Ожидается, что в России в сентябре произойдет очередной всплеск спроса на ипотечные кредиты после продления условий семейной ипотеки. Таким мнением поделилась замруководителя отдела кредитования и партнерских программ компании Pioneer Юлия Максимова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что условия «семейной ипотеки в стране сохранятся без изменений с 1 июля.

— В летний период не ожидается активного роста спроса, однако рост может начаться в сентябре. Продление срока действия программы дает возможность тем, кто не успел оформить ипотеку в сроки, более внимательно выбрать жилье и эффективнее распорядиться средствами господдержки, — отметила Максимова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова добавила, что спрос в августе—сентябре может достичь уровня мая—июня 2026 года.

По ее словам, доля льготных ипотечных программ на рынке постепенно уменьшается.

— Если в июне прошлого года семейная ипотека на первичном рынке составляла более 80%, то в этом году, даже на волне июньского ажиотажа перед возможными изменениями с 1 июля, она не превысила 74%, — объяснила эксперт.

Генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин сообщил, что в мае и июне активность покупателей была выше, чем в феврале—марте 2026 года, в среднем на 15—20%. Он отметил, что рынок находился в ожидании новых ограничений по семейной ипотеке, из-за чего одни покупатели спешили улучшить свои жилищные условия, а другие — реализовать право на льготный кредит.

— За последние пару месяцев рынок исчерпал значительный объем спроса, превышающего обычные показатели, поэтому в июле маловероятен рост спроса на семейную ипотеку. Новая волна может начаться в августе—сентябре, но она будет слабее мая— июня примерно на 20—25%, так как потенциальных заемщиков по семейной ипотеке уже значительно осталось меньше, — заключил эксперт.

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Никита Егоров