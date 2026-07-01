В Казани скорректируют финансирование капремонта до 4,5 млрд рублей в 2026 году

При этом в текущем году планируется отремонтировать 250 многоквартирных домов вместо 392

Фото: Артем Дергунов

В Казани внесут изменения в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026—2028 годы. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Обновленные параметры скорректируют объемы финансирования и плановые показатели работ по сравнению с первоначальной версией документа.

Согласно измененному постановлению, общий объем финансирования увеличен в 2026 году до 4,5 млрд рублей против 3,78 млрд рублей ранее. В 2027 году он составит 3 млрд рублей вместо 2,9 млрд, а в 2028 году — 3,7 млрд рублей против 3,27 млрд рублей в первоначальном варианте.

Также пересмотрены показатели по количеству домов. В 2026 году планируется отремонтировать 250 многоквартирных домов вместо 392, в 2027 году — 321 дом без изменений, в 2028 году — 214 домов вместо 181.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом перечень основных работ остался прежним и включает ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, лифтового оборудования и других элементов инфраструктуры. Реализация программы будет осуществляться под контролем городских и республиканских органов.

Напомним, что в городе ранее уже меняли программу капремонта домов. Строительно-монтажные работы в многоквартирных домах Казани завершат к 15 сентября 2026 года, а сезонные, куда входят кровли, фасады, системы отопления, — к 15 августа. В свою очередь, лифты починят до 1 декабря. Такие сроки на «деловом понедельнике» озвучил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства столицы Татарстана Ильсур Хисматуллин.

Наталья Жирнова