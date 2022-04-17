Цитаты недели: Путин — о триедином народе, Володин — о «печеньках Госдепа», Лукашенко — о прощании с Западом
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Российская спецоперация на Украине длится почти два месяца, и как уверяет Владимир Путин, все идет по плану. Переговоры с Киевом продолжаются, хотя там и отошли от стамбульских договоренностей. Запад продолжает атаковать Россию санкциями, а она все больше сближается со своим верным соратником — Белоруссией. О спецоперации и других ключевых событиях — в подборке самых ярких цитат уходящей недели по версии «Реального времени».
О триедином народе
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине, по сути, вынужденная мера — альтернативного варианта не было. Так или иначе, это бы случилось. Вместе с тем россиян и украинцев, а также белорусов он считает братскими народами. Однако, по словам Путина, некоторых жителей Украины Запад пытается использовать против России — так же было и в прошлом столетии во времена Первой и Второй мировой войны. Пока это происходит, Москва сближается с белорусскими друзьями.
Что касается спецоперации, то она идет по плану, заверил Путин. Россия продолжит «действовать ритмично, спокойно». Цель осталась неизменной — помочь жителям Донбасса, «которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду», заверил глава государства.
О прощании с Западом
Белоруссия, с которой Россия укрепляет дружбу, тоже оказалась под давлением Запада. Ее президент Александр Лукашенко не отрицает негативного эффекта санкций, считает их лишними проблемами, отнимающими время, но позитивного настроя при этом не теряет. Он уверен, что Россия и Белоруссия выстоят на этом санкционном поле боя. Вместе они намерены работать «по всем направлениям». Лукашенко уверяет, что никакие санкции Москву и Минск «не наклонят и с пути не собьют».
О возможности ударов по центрам принятия решений Киева
Вечером 13 апреля Россия, можно сказать, сделала последнее предупреждение Киеву. Официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Игорь Конашенков заявил: если украинская сторона продолжит попытки диверсий или ударов на нашей территории, ответ от Москвы не заставит себя ждать. А уже 15 апреля ведомство сообщило о нанесении удара по машиностроительному заводу «Визар» на окраине украинской столицы. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — уведомили в Минобороны России.
О русофобской волне и латентном расизме в Европе
Русофобские настроения, возобладавшие на Западе после начала спецоперации на Украине, не стихают. В России же уверены, что они существовали и до этого, просто хорошо скрывались. Так считает, например, министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он обратил внимание на молниеносную скорость разжигания ненависти к русскому народу. Такого не могло случиться, не будь подготовлена для этого соответствующая почва.
О наглой дипломатии Киева
Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате. Но, как обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, проходят они не гладко. Причиной тому — дерзкая дипломатическая тактика Киева. По словам Захаровой, украинская сторона направляет усилия не к достижению договоренностей, а на затягивание переговоров. К слову, о трудностях взаимодействия делегаций Москвы и Киева говорил и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы государства, украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле 29 марта. Лавров же отмечал, что «украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад».
О «печеньках Госдепа»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не оставил без внимания получение работы экс-сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой в немецкой газете Die Welt. По его мнению, это не что иное, как «подачка» от американцев, потому что «теперь она будет работать на одну из стран НАТО». Володин считает, что, возможно, было бы правильным лишить женщину гражданства. Он выразил сожаление, что по российскому законодательству так сделать нельзя.
О скором завершении спецоперации
Долго ли продлится спецоперация на Украине, не говорит и президент России, он же Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ответ один — она продолжится до достижения поставленных целей. А по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, завершится спецоперация в скором времени — затягивать ее якобы не планируют. В его словах есть отсылка к поставленным задачам, таким как демилитаризация Украины. Пока Россия не добьется этого, Вооруженные силы России будут продолжать спецоперацию.
О действиях Европы назло России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обрушился с критикой на Европу, которая, как он считает, потакает антироссийской политике США во вред себе. Политик предупредил, что отказ от российских энергоносителей поставит крест на «зеленой повестке» Запада, так как добыча американской нефти — «самой грязной в мире» — наносит непоправимый ущерб природе. Теперь Европу, которая по указке США действует «назло России», неминуемо «ожидает то, чем она раньше так брезговала», заявил Медведев.
О том, как Путин коронавирус победил
После начала спецоперации на Украине из информационного поля практические исчезла самая обсуждаемая тема последних двух лет — коронавирус. Говорят и пишут о нем все меньше, хотя, как уверяет ВОЗ, пандемия далека от завершения, а новые штаммы продолжают беспокоить врачей. На этот интересный момент обратил внимание и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, все дело именно в спецоперации на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это, как рассказал белорусский лидер, он похвалил своего коллегу при личной встрече.
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