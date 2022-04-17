Цитаты недели: Путин — о триедином народе, Володин — о «печеньках Госдепа», Лукашенко — о прощании с Западом

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Российская спецоперация на Украине длится почти два месяца, и как уверяет Владимир Путин, все идет по плану. Переговоры с Киевом продолжаются, хотя там и отошли от стамбульских договоренностей. Запад продолжает атаковать Россию санкциями, а она все больше сближается со своим верным соратником — Белоруссией. О спецоперации и других ключевых событиях — в подборке самых ярких цитат уходящей недели по версии «Реального времени».



О триедином народе

У нас и не было сомнений в том, что если нам кто и подставит плечо, то это белорусы, это Белоруссия. Так было всегда на протяжении многовековой нашей совместной истории. Мы особенно-то и не различаем, где заканчивается Белоруссия, где Россия, где Россия и Белоруссия. Также, как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: и Украина, и Белоруссия, и Россия. То, что происходит на Украине, ‒ это трагедия, без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили, просто не было выбора. Вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все.

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине, по сути, вынужденная мера — альтернативного варианта не было. Так или иначе, это бы случилось. Вместе с тем россиян и украинцев, а также белорусов он считает братскими народами. Однако, по словам Путина, некоторых жителей Украины Запад пытается использовать против России — так же было и в прошлом столетии во времена Первой и Второй мировой войны. Пока это происходит, Москва сближается с белорусскими друзьями.

Что касается спецоперации, то она идет по плану, заверил Путин. Россия продолжит «действовать ритмично, спокойно». Цель осталась неизменной — помочь жителям Донбасса, «которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду», заверил глава государства.

О прощании с Западом

Да, действительно, мир сегодня такой, что не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную, но когда-то поверившую в глобализм и открывшую рынки для своих партнеров. Вот они себя и повели соответствующим образом. Мы им говорим: хорошо, до свидания. Как говорят в народе, досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы все можем.

Белоруссия, с которой Россия укрепляет дружбу, тоже оказалась под давлением Запада. Ее президент Александр Лукашенко не отрицает негативного эффекта санкций, считает их лишними проблемами, отнимающими время, но позитивного настроя при этом не теряет. Он уверен, что Россия и Белоруссия выстоят на этом санкционном поле боя. Вместе они намерены работать «по всем направлениям». Лукашенко уверяет, что никакие санкции Москву и Минск «не наклонят и с пути не собьют».



О возможности ударов по центрам принятия решений Киева

Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.

Вечером 13 апреля Россия, можно сказать, сделала последнее предупреждение Киеву. Официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Игорь Конашенков заявил: если украинская сторона продолжит попытки диверсий или ударов на нашей территории, ответ от Москвы не заставит себя ждать. А уже 15 апреля ведомство сообщило о нанесении удара по машиностроительному заводу «Визар» на окраине украинской столицы. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — уведомили в Минобороны России.



О русофобской волне и латентном расизме в Европе

Скорость, мгновенность, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался <...> И так же, как Гитлер мобилизовывал свое общество и другие европейские страны против евреев, в частности, там, кстати, и про славян он тоже не забывал, но сейчас русский — это команда «фас».

Русофобские настроения, возобладавшие на Западе после начала спецоперации на Украине, не стихают. В России же уверены, что они существовали и до этого, просто хорошо скрывались. Так считает, например, министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он обратил внимание на молниеносную скорость разжигания ненависти к русскому народу. Такого не могло случиться, не будь подготовлена для этого соответствующая почва.

О наглой дипломатии Киева

Каждый раз в ходе переговоров видели, как украинская сторона «выкидывает коленца», придумывает несуществующее, отвергает реальное. Украинская сторона называла это «наглой наступательной дипломатией», которая должна была привести страну «к успеху». Теперь мы все наблюдаем этот «успех». Хотят его закрепить, повторить? Тогда надо честно сказать своим гражданам, что они не собираются идти путем переговоров. Их это не интересует.

Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате. Но, как обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, проходят они не гладко. Причиной тому — дерзкая дипломатическая тактика Киева. По словам Захаровой, украинская сторона направляет усилия не к достижению договоренностей, а на затягивание переговоров. К слову, о трудностях взаимодействия делегаций Москвы и Киева говорил и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы государства, украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле 29 марта. Лавров же отмечал, что «украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад».

О «печеньках Госдепа»

Происходящее сегодня показывает: подавляющее большинство наших граждан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей. Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не оставил без внимания получение работы экс-сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой в немецкой газете Die Welt. По его мнению, это не что иное, как «подачка» от американцев, потому что «теперь она будет работать на одну из стран НАТО». Володин считает, что, возможно, было бы правильным лишить женщину гражданства. Он выразил сожаление, что по российскому законодательству так сделать нельзя.

О скором завершении спецоперации

Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов. После этого военная фаза прекратится.

Долго ли продлится спецоперация на Украине, не говорит и президент России, он же Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ответ один — она продолжится до достижения поставленных целей. А по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, завершится спецоперация в скором времени — затягивать ее якобы не планируют. В его словах есть отсылка к поставленным задачам, таким как демилитаризация Украины. Пока Россия не добьется этого, Вооруженные силы России будут продолжать спецоперацию.

О действиях Европы назло России

Впрочем, Европа — стареющий, но пока еще прилежный американский ученик. Она готова быстро исправиться. Назло России и на радость американским денежным мешкам, которым нет никакого дела до природы и здоровья граждан Евросоюза. Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои «незыблемые ценности» последних десятилетий, все «глобальные вызовы и угрозы». И устремились вперед к своему счастью — новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалек тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обрушился с критикой на Европу, которая, как он считает, потакает антироссийской политике США во вред себе. Политик предупредил, что отказ от российских энергоносителей поставит крест на «зеленой повестке» Запада, так как добыча американской нефти — «самой грязной в мире» — наносит непоправимый ущерб природе. Теперь Европу, которая по указке США действует «назло России», неминуемо «ожидает то, чем она раньше так брезговала», заявил Медведев.



О том, как Путин коронавирус победил

Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели.

После начала спецоперации на Украине из информационного поля практические исчезла самая обсуждаемая тема последних двух лет — коронавирус. Говорят и пишут о нем все меньше, хотя, как уверяет ВОЗ, пандемия далека от завершения, а новые штаммы продолжают беспокоить врачей. На этот интересный момент обратил внимание и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, все дело именно в спецоперации на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это, как рассказал белорусский лидер, он похвалил своего коллегу при личной встрече.