Володин призвал лишать гражданства получающих «печеньки Госдепа»

Тех, кто «ведет себя предательски и подло» необходимо лишать российского гражданства и запрещать въезд в Россию. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал информацию о получении работы бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в Die Welt.

Фото: duma.gov.ru

«Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — написал он в telegram-канале.

Ранее Володин заявил, что руководители в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и ряда других сфер, которые выступают с обвинительными высказываниями против России, должны уйти со своих должностей. Также он предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.



Татьяна Леухина