Лукашенко: Путин прекратил все коронавирусы в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «прекратил все коронавирусы в мире». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, власти Белоруссии скоро разберутся в коронавирусе и оценят все плюсы и минусы. Белорусский лидер заявил, что в стране скончались 8 тысяч человек за все время пандемии. Он также добавил, что перебора быть не должно и на свежем воздухе стоит ходить без маски.

Фото: Максим Платонов

В январе Лукашенко дал рекомендации заразившимся коронавирусом. Он посоветовал им не париться, отметив, что все болезни у людей в голове. Он рассказал, что сам переболел коронавирусом и перенес болезнь на ногах.



Дарья Акимова