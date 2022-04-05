Перепись татар: в 1897–1910 годы наших предков больше всего жило в Уфе и Нижнем Новгороде

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: А.Н. Горонович. Меновой двор в Оренбурге. 1860 г.

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует фрагмент четвертой главы о традиции урбанизации татар.

Традиции урбанизации

Городская культура татарского народа имеет многовековую историю. Наиболее быстрыми темпами процесс урбанизации протекал в Волго-Уральском регионе, где булгарами были продолжены традиции градостроительства тюрко-татарских государств VII–IX вв. Уже в начале X в. появились крупные булгарские города — Биляр, Болгар, Сувар и другие, по своим размерам и количеству населения превосходившие большинство западноевропейских городов. Булгарские города являлись политическими, ремесленными, торговыми, религиозными и военными центрами. Важным фактором средневековой урбанизации стало включение Волжской Булгарии в международную торговлю по Волго-Балтийскому торговому пути.

Новый этап развития городской культуры и урбанизации связан с Золотой Ордой, на территории которой располагались крупнейшие средневековые города Евразии. На землях от Дуная до Иртыша археологически зафиксировано более 100 городских центров, расцвет которых пришелся на вторую половину XIII — первую половину XIV вв. Самыми крупными центрами были города Сарай, Укек, Болгар, Хаджитархан, Бельджамен, Джукетау, Сарайчик и Ургенч. Все они были важными политическими, экономическими и культурными центрами и отличались высоким уровнем управления и благоустройства. Особую роль в жизни Золотой Орды играл Поволжский регион, поскольку на территории империи он являлся центральным в географическом и политическом отношении. Именно здесь располагалось наибольшее число населенных пунктов. С одной стороны, в Поволжье — месте традиционной оседлости, продолжались градостроительные традиции Волжской Булгарии, с другой стороны, на месте ставок ханов возникали первые золотоордынские города.

Развитие городской культуры после распада Золотой Орды продолжилось в тюрко-татарских государствах. Ярким примером является Казанское ханство, унаследовавшее мощные городские традиции Волжской Булгарии и Золотой Орды. В числе наиболее крупных городских поселений Казанского ханства, кроме его столицы — Казани, известны Елабуга, Арск, Алаты, Зюри, Тетюши, Лаишев.

После завоевания Российским государством татарских ханств во второй половине XVI в. произошел упадок городской культуры. Потеря государственности обернулась для татар не только упадком духовной культуры, но и значительным сокращением городского населения.Уничтожение городской прослойки и переселение части жителей на периферии Российского государства привели к тому, что татарская культура Волго-Уральского региона приобрела преимущественно сельский характер. Основные татарские городские центры после захвата превращаются в крепости и постепенно развиваются по пути большинства средневековых русских городов. Одним из редких очагов татарской городской культуры стала Татарская слобода г. Казани.

Малый минарет в Болгаре

В первой половине XIX в. в губернских центрах Волго-Уральского региона начинает происходить формирование татарских общин. Самая крупная из них существовала в Казани. В Старо- и Ново-Татарской слободах имелись практически все объекты городской инфраструктуры: восточный Сенной рынок, Юнусовская площадь, гостиницы, постоялые дворы, промышленные предприятия, мастерские, культовые здания, учебные заведения, торговые учреждения. Формируя престижные улицы, татарская торгово-промышленная элита возводила особняки с учетом современных градостроительных норм. В 1857 г. на 127 предприятиях Казани, объединявших 24 отрасли, было занято 2,8 тыс. рабочих. 1/3 предприятий принадлежала татарам, составлявшим 1/7 часть жителей города.

В другом крупном городе с татарским населением — Оренбурге до середины XIX в. доля мусульман в постоянном населении города была невелика. В 1826 г. здесь проживало всего 146 мусульман мужского пола, а в 1847 г. — 457 душ обоего пола (2,5%). К 1857 г. их численность выросла в пять раз — до 2292 человек. На протяжении долгого времени определяющее значение для экономики города имела приграничная торговля,объемы которой неуклонно возрастали до середины XIX в. В городе также сосредоточились предприятия по обработке животноводческой продукции, принадлежавшие татарам.

Особенностью урбанизации татар было учреждение большинства городских общин вне регионов их исторического проживания, на российской окраине. Благодаря учреждению при крепостях меновых дворов татарские общины в последней трети XVIII в.появились в Петропавловске,Троицке,Семипалатинске.Например,в 1897г.в Петропавловске насчитывалось 19 688 жителей, среди которых мусульмане составляли 43,6%. В национальном плане большинство принадлежало татарам — 6 087 душ обоего пола (31%, или 2 999 мужчин и 3088 женщин).

В Западной Сибири урбанизационные процессы среди татар происходили медленными темпами. Здесь при татарских слободах Тобольска, Тары и Тюмени проживали бухарцы и татары, главным образом — торговцы.

Показателем развития урбанизации у татар являются сведения о регистрации новых городских мусульманских приходов. В ВолгоКамье в дореформенный период махалли (мусульманские приходы) появились в Симбирске, уездных городах Вольск, Елабуга, Чистополь, Тетюши. Татары обзавелись мечетями в Стерлитамаке (1800 г.), СольИлецке (1833 г.), Троицке (1828, 1838 гг.), Уральске (к 1861 г. — 2 мечети), Самаре, Хвалынске. Интенсивно развивались общины в Сеитовом посаде (4-я мечеть — в 1802 г., 5-я и 6-я — в 1816 г.), Семипалатинске (к 1864 г. — 7 мечетей), Петропавловске (к концу 1850-х гг. — 4 мечети). На территории Западной Сибири махалли были зарегистрированы в Томске и Омске. Особенностью формирования мусульманских общин в этих городах являлось участие в этноконфессиональных процессах, наряду с татарами, бухарских и среднеазиатских предпринимателей.

Урбанизационные процессы в Волго-Уральском регионе задавали характер и динамику социальному, общественному и культурному развитию татарского народа. Между 1857 и 1897 гг. численность горожан в данном регионе увеличилась почти в 3,4 раза. К концу XIX в. их численность в Волго-Уралье достигла 110,9 тыс. Однако в целом, уровень урбанизированности волго-уральских татар к концу XIX в. был крайне низким (4,9%). В этот период в России в городах проживало 13,4% населения (16,8 млн чел.).

В начале ХХ в. на территории Волго-Уральского региона и Западной Сибири насчитывалось более 30 тыс. рабочих-татар (с членами семей 68 626 душ обоего пола), в том числе на Урале — более 4 тыс. рабочих, в Симбирской губернии — одна пятая часть всех занятых на промышленном производстве. На Кокшанском и Бондюжском химическом заводах Елабужского уезда Вятской губернии, Алафузовском заводе в Казани — доля татар составляла 30–60% рабочих.

Группы крестьян уходили на временные и постоянные заработки в шахты интенсивно развивающегося Донбасского угольного бассейна (90 тыс. рабочих), на нефтепромыслы Баку (3260 человек), на фабрики в Орехово-Зуево (5 тыс. рабочих). Татары «освоились» в сибирских золотых приисках, составляя до 13% пролетариата, а также среди железнодорожников Сибири (1%).

Перед началом Первой мировой войны татары представляли значительную группу национального пролетариата, занимая в Российской империи по численности четвертое место после русских, украинцев и латышей.

Среди российских городов по динамике численности тюрко-татар ведущие позиции за 1897–1910 гг. занимали Уфа и Нижний Новгород. В них за указанный период произошел более чем десятикратный прирост численности членов этноконфессиональных общин. Высокими показателями отличались также мусульмане Самары (рост на 429,4%), Саратова (268,9%),Вятки (339%),Перми (246,8%) и Симбирска (181,2%). Это приводило к росту их удельного веса среди жителей этих городов. Так, за период с 1897 г. по 1910 г. удельный вес мусульман в Самаре вырос с 2,6% до 7%, в Саратове — с 1% до 2,1%, в Вятке — с 0,5% до 1,1%, в Перми — с 4 до 6,1%, в Симбирске — с 6% до 7,8%.

Горожанки. Начало XX в.

Тенденция увеличения численности мусульман-горожан на рубеже XIX–XX столетий наблюдалась и в других городах Российской империи. Почти десятикратный рост произошел в Красном Яре Астраханской губернии — с 297 чел. в 1897 г. до 2857 чел. в 1910 г. Более чем в 3,8 раза выросла численность этноконфессиональной общины уездного города Слободской Вятской губернии (183 чел. в 1897 г. и 638 чел. в 1910 г.), в 2,5 раза и более — общин уездных городов Вольск (с 340 чел. в 1897 г. до 966 чел. в 1910 г.) и Николаевск (с 1770 чел. в 1897 г. до 4500 чел. в 1910 г.) Самарской губернии, Сызрань Симбирской губернии (с 255 чел. в 1897 г. до 653 чел. в 1910 г.), Малмыж Вятской губернии (с 405 чел. в 1897 г. до 1023 чел. в 1910 г.), Арск Казанской губернии (со 157 чел. в 1897 г. до 467 чел. в 1910 г.), в 2 раза и более — Кузнецка Саратовской губернии (со 131 чел. в 1897 г. до 311 чел. в 1910 г.), в 1,5 раза и более — Буинска Симбирской губернии и Бугуруслана Самарской губернии, Сарапула Вятской губернии, Екатеринбурга Пермской губернии, Златоуста Уфимской губернии, Мамадыша Казанской губернии, Орска и Троицка Оренбургской губернии, Царицына Астраханской губернии.

Среди общин с жителями в 100 и более душ обоего пола численность мусульман в средних и малых городах Волго-Уральского региона увеличилась на 291,4%.Это произошло в значительной степени благодаря включению в список городов сел, слобод, пригородов, посадов, предместий, имеющих более 10 тыс. жителей. Среднестатистическая численность общин в этих городах выросла на 213,4%. Если в 1897 г. мусульманских общин, составлявших более четверти жителей города, насчитывалось всего шесть (Сеитов посад (99,8%), хотя в 1897 г. он еще не считался городом, Буинск (37,6%),Троицк (36,2%), Стерлитамак (34,1%), Орск (28,2%), Илецкая защита (25,9%)), то в 1910 г. их численность выросла до девяти общин (Сеитов посад (99,8%),Троицк (41,9%), Буинск (36%), Стерлитамак (34,1%), Оренбургский поселок (32,3%), Николаевск (30%), Малмыж (30,1%), Орск (28,5%), Чистополь (27,9%)).

Существенные перемены наблюдались и в численности городских общин до 1 тыс. душ обоего пола. В 1897 г. число общин, в которых было больше 1 тыс. человек насчитывалось 6 (Буинск, Белебей, Верхнеуральск, Касимов, Николаевск, Царицын), больше 3 тыс. — 2 (Илецкая защита, Орск), больше 4 тыс. — 1 (Чистополь), больше 5 тыс. — 1 (Стерлитамак), больше 8 тыс. — 1 (Троицк). К 1910 г. к общинам с населением более одной тысячи человек добавились Бугуруслан, Бузулук, Малмыж, Николаевск, Тетюши, а также Екатеринбург и Мелекес. Община Царицына наряду с Красным Яром и Пороховой слободой (Казанская губ.) стала двухтысячной, а мусульмане Николаевска достигли четырехтысячного рубежа. Тысячный рубеж численности рабочих общин к 1910 г. преодолели мусульмане поселений Надеждинского (2508 мусульман или 16,8% среди жителей) и Мотовилихинского (1298 мусульман или 3,9% среди жителей) заводов Пермской губернии, медеплавильного Миасского предприятия (1085 мусульман или 4,3% среди жителей) Оренбургской губернии.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. вектор урбанизации татар был направлен на российские промышленные районы, города Центральной России, куда из густонаселенных регионов в поисках заработка переселялась, главным образом, беднота. В Волго-Уралье и Сибири — регионах традиционного расселения, удельный вес татар среди городского населения был существенно ниже общероссийских показателей.

Советский период в развитии России является временем ускоренной урбанизации. К его началу страна являлась преимущественно аграрной. Лишь 17% граждан России проживало в городах.

Татары в РСФСР в целом предпочитали сельскую жизнь: доля городских жителей среди них по данным переписи 1926 г. не превышала 14%. Но татары, проживавшие в Татарской АССР, уже тогда демонстрировали более высокий для своего времени уровень урбанизированности. В составе городского населения республики их было более 22%. В Башкирской АССР доля урбанизированности татар хотя и была ниже, чем в среднем по стране (13%), но значительно превышала (в основном, за счет жителей Уфы) долю городских представителей башкир (5%). Постепенно за счет трудовой миграции и активной вовлеченности татар в социально-экономическую жизнь доля татар среди городских жителей РСФСР росла и к 1939 г. составила уже 22% при общей доле городских жителей РСФСР в 34%. В ТАССР доля городских татар в 1939 г. достигла 28%.

В большинстве регионов массовый переход татар к городскому образу жизни произошел в середине XX в. На Диаграмме 4 представлено изменение общей численности городских и сельских татар по данным переписей населения 1959–2010 гг. В разных регионах динамика урбанизации несколько отличалась. На территории Челябинской, Самарской, Пермской областей рост числа городских татар наблюдался ранее 1950 г., в Астраханской, Оренбургской, Ульяновской областях, Татарской и Удмуртской АССР — в 1950–1960-е гг., в Пензенской и Тюменской областях, Башкирской и Марийской АССР — лишь в 1970-е гг.

На сегодняшний день татары являются одним из наиболее урбанизированных народов России. Доля городских жителей среди них по данным переписи 2010 г. составляет 68%. Из-за того, что уровень урбанизации татар в России уже в 1980-е гг. был достаточно высок, его рост в постсоветский период был не столь впечатляющим. В 2010 г. этот показатель лишь незначительно отличался от среднероссийского (74%).

Татары населяют все крупные и средние города России, а также большинство малых городов. Преобладающее число татар-горожан сосредоточено в регионах Поволжья, Урала, Западной Сибири. В Республике Татарстан проживает половина городских татар Поволжья и почти 40% всех городских татар России. На втором месте по числу татар-горожан находится Башкирия, где проживает почти четверть городских татар Поволжья. Наибольшее количество татар проживает в городах Казани (542 тыс.), Уфе (284 тыс.), Набережных Челнах (242 тыс.) и Нижнекамске (119 тыс.). Большие группы (свыше 50 тыс. человек в каждом) проживают в городах Альметьевске, Стерлитамаке, Ульяновске, Ижевске. Из поселков городского типа наибольшее число татар (свыше 10 тыс. человек) зафиксировано в п.Джалиль в Татарстане и п. Чишмы в Башкирии.

Среди уральских и сибирских городов наиболее населены татарами Челябинск (54 тыс.), Екатеринбург (44 тыс.), Тюмень (31 тыс.). Значительные группы по 15–20 тыс. человек находятся в Нижневартовске, Магнитогорске, Омске, Сургуте, Тобольске. В центральных и северо-западных российских регионах большинство городских татар сконцентрировано в мегаполисах — Москве (149 тыс.) и СанктПетербурге (31 тыс.).

Сельские татары рассредоточены по территории России неравномерно: 82% проживают в Поволжье (1,4 млн человек), 12% — на Урале (139 тыс.) и в Сибири (62 тыс.), остальные — в других регионах страны. Наибольшее количество сельских татар сосредоточено в Татарстане (628 тыс.) и Башкортостане (387 тыс.). Кроме того, многочисленным сельским населением выделяются Оренбургская (79 тыс. человек),Тюменская (61 тыс.), Пензенская (54 тыс.), Ульяновская (50 тыс.) области и Пермский край (46 тыс.).