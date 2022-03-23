Современное вооружение в действии: впервые показаны кадры применения «Калибра» и «Бастиона»

Фото: скриншот видео Минобороны России

После реакции Запада на применение Вооруженными силами России ракет комплекса «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине Министерство обороны России решило продолжить демонстрировать всю мощь российского вооружения. Ведомство опубликовало сразу два видео, показывающих, как против объектов инфраструктуры ВСУ применяется современное оружие.

«Бастион»

Минобороны России показало применение берегового ракетного комплекса «Бастион». Впервые о его использовании ведомство сообщило еще 19 марта. «Бастионом» ВС России уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в селе Великий Дальник и в поселке Великодолинское Одесской области.

Кадры применения ракетного комплекса Минобороны России решило показать лишь сегодня. На видео заснято, как по цели одна за другой выпускаются три ракеты.



Согласно открытым данным, «Бастион» принят на вооружение в 2010 году. Используются для запуска из комплекса противокорабельные ракеты «Яхонт», однако уже с этого года планировалось перевооружить его на гиперзвуковые ракеты «Циркон». В конце декабря 2021 года президент России, Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин заявил, что залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон» прошел успешно и безупречно — ракета работает как по морским, так и по наземным целям.



«Циркон» на Западе вызывал опасения еще до начала Россией спецоперации на Украине. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос высказал мнение, что ракета 3М22 «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США.



«Калибр»

Еще один козырь Вооруженных сил России — высокоточные ракеты «Калибр». Кадрами нанесения ими удара по объектам военной инфраструктуры Украины Минобороны РФ поделилось сегодня.

На видео заснято, как с российского ракетного корабля, находящегося в море, выпустили восемь крылатых ракет корабельного ракетного комплекса «Калибр». Этим высокоточным оружием большой дальности морского базирования накануне был нанесен удар по крупному арсеналу в поселке Оржев Ровненской области Украины.

«Калибр» Вооруженные силы России в ходе спецоперации применяли неоднократно. Так, 20 марта Минобороны РФ сообщало, что «из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники». Выпускали по цели «Калибр» и из акватории Каспийского моря.

Крылатые ракеты «Калибр» применялись и в Сирии. Как пишет ТАСС, Вооруженные силы РФ применяли их 13 раз, выпустив по целям террористов в общей сложности не менее 99 ракет.



Ка-52 и управляемые ракеты

Министерство обороны России также поделилось видео, на котором запечатлено уничтожение ангара с вооружением ВСУ российскими вертолетами Ка-52, входящими в группу «ночных охотников», с применением управляемых ракет.

— Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил РФ противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. метров, — проинформировали в Минобороны РФ.

Вертолеты Ка-52 регулярно упоминаются Министерством обороны в сводках о ходе специальной военной операции на Украине. Так, 18 марта ведомство сообщало, что группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру одного из украинских аэродромов.

О начале специальной военной операции президент России сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.