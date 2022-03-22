«Психологический эффект очевиден»: реакция мировых СМИ на применение российских «Кинжалов»

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Президент США Джо Байден сегодня назвал «весомым» примененное российскими вооруженными силами на Украине гиперзвуковое оружие — речь идет о комплексах «Кинжал». Он заявил, что такую ракету «практически невозможно остановить». У самих Штатов, надо отметить, подобного оружия нет.

«Кинжал» также попал во многие мировые СМИ. Вот что пишут о российском гиперзвуковом оружии:

Гиперзвуковые ракеты иногда называют «невидимыми», поскольку их скорость, высота и маневренность означают, что они способны уклоняться от большинства систем противоракетной обороны, — Insider.

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Россия стала первой страной, испытавшей в бою этот новый тип ракет, заявленный как неудержимый, — Al Jazeera.

Россия, возможно, пытается послать сигнал Западу и Украине, чтобы усилить влияние на [российско-украинских] переговорах, — Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Психологический эффект очевиден, поскольку Москва развертывает одно из своих самых разрушительных вооружений, — Zyri.

Недавние российские удары, последний из которых был нанесен гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», показывают, что существующих систем, таких как «Патриот» и С-300, может быть недостаточно для противодействия арсеналу Москвы, — The Times Of Israel.

Защита практически невозможна из-за высокой скорости. Это ставит перед Западом нерешенную до сих пор проблему, — Welt.

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Скорость «Кинжала» делает его недосягаемым для любой украинской системы ПВО, а пусковые платформы могут запускаться с дальности, недоступной для Украины. Это также предупреждение Западу о том, что Россия, конечно, может увеличить ставки на Украине и «Кинжал» также может быть развернут, — New York Post.

Специалисты по вооружению и США, и Великобритании преуменьшают гиперзвуковые возможности России и степень важности их использования на поле боя, — Washington Post.

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Предупреждение НАТО: Россия использует новую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал» для уничтожения склада оружия на границе с Польшей, — Military Watch.

Накануне об авиационных ракетных комплексах «Кинжал» с аэробаллистическими ракетами рассказали в Минобороны России. Ими уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» и крупные склады горючего. Применение ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более тысячи километров, полет занял 10 минут. Нанесение ударов «Кинжалом» по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации продолжится, заявили в Минобороны РФ.

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