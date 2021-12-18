NI: ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США
Авианосная ударная группа ВМС США (CSG) больше не кажется России неудержимым морским гигантом, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос, об этом он рассказал в своей статье.
Обозреватель привел в пример крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон», а еще готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».
По его словам, у России в ближайшем будущем не будет своей авианосной ударной группы, но в стране понимают масштаб угрозы от АУГ противника, сообщает RT.
В октябре ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки, а в ноябре прошла успешная стрельба ракетой в Белом море.
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