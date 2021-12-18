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NI: ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США

18:02, 18.12.2021
NI: ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США
Фото: кадр видео (архив)

Авианосная ударная группа ВМС США (CSG) больше не кажется России неудержимым морским гигантом, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос, об этом он рассказал в своей статье.

Обозреватель привел в пример крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон», а еще готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

По его словам, у России в ближайшем будущем не будет своей авианосной ударной группы, но в стране понимают масштаб угрозы от АУГ противника, сообщает RT.

Фото: Минобороны России

В октябре ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки, а в ноябре прошла успешная стрельба ракетой в Белом море.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПК

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