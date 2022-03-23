Минобороны России: крупный арсенал вооружений ВСУ уничтожен ракетами «Калибр» морского базирования

Министерство обороны России доложило о ходе спецоперации РФ на Украине. Так, накануне вечером российские войска высокоточным оружием большой дальности морского базирования — речь о ракетах «Калибр» — ударили по крупному арсеналу в населенном пункте Оржев.

В итоге склад с вооружением и военной техникой, в том числе поступившей из западных стран, был уничтожен.

ВС РФ, по данным Минобороны, продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Сегодня идет бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка.

Войска Донецкой народной республики продолжили преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и взяли под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка. За ночь в данном районе уничтожено три танка, два БМП, два миномета и пять автомобилей повышенной проходимости.



Фото: vk.com/dnr_online_su

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 354 единицы специальной военной автомобильной техники.

За сутки авиацией, а также ракетными войсками поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины: 2 пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов — 6 «Бук-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

Силы ПВО сбили в воздухе украинский Су-24, 16 беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2». А вертолеты Ка-52 и Ми-28н в ходе ночных ударов уничтожили 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 долговременные огневые точки, 7 орудий полевой артиллерии и минометов.



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