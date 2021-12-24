Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

Залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», произведенный сегодня утром, прошел успешно и безупречно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, новейшая ракета работает как по морским, так и по наземным целям. Успешные испытания являются большим событием в жизни российского государства, а также значительным шагом в повышении национальной безопасности и обороноспособности, передает ТАСС.

Фото: кадр видео (архив)

На прошлой неделе обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос поделился мнением, что ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США.

Диана Жиленкова