Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
Залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», произведенный сегодня утром, прошел успешно и безупречно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, новейшая ракета работает как по морским, так и по наземным целям. Успешные испытания являются большим событием в жизни российского государства, а также значительным шагом в повышении национальной безопасности и обороноспособности, передает ТАСС.
На прошлой неделе обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос поделился мнением, что ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосной ударной группы ВМС США.
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