В МИД заявили, что высказывания Байдена о Путине ставят отношения двух стран на грань разрыва

Неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

Сегодня в российское дипломатическое ведомство вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста. Его предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

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Во время обсуждения актуальной двусторонней проблематики перед Салливаном остро поставили вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.

На прошлой неделе президент США Джо Байден в разговоре с журналистами назвал Владимира Путина военным преступником. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания американского лидера непозволительны. Отвечая на вопрос о том, почему Путин не реагирует на слова Байдена, представитель Кремля заявил: «Он очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель».



Татьяна Леухина