Рябков заявил, что Россия адаптируется к американским санкциям

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сможет адаптироваться к американским санкциям, сообщает «РИА Новости».



Рябков отметил, что санкции и давление США «не оказывают никакого влияния» на решимость России «двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США».



Он подчеркнул, что отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, и их дальнейшее развитие зависит от того, «какую линию выберут Соединенные Штаты».

По словам замглавы МИД, нормализация отношений РФ и Украины возможна, если Вашингтон положительно повлияет на Киев, но Москва сомневается, что это произойдет.

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Ранее Рябков заявлял, что Россия не намерена сворачивать контакты с США. В начале марта Рябков выразил уверенность, что отношения России и США «оттолкнутся от дна», после чего начнут выправляться. Но для этого нужна политическая воля Запада, особенно США. Он отмечал, что Россия, несмотря на глубокий кризис в отношениях, все же готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Маргарита Головатенко