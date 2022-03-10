Лавров: на другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали

Россия не нападала на Украину, не планирует нападать и на другие страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта и даст ответ. Россия на переговорах подтвердила, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остается в силе, передает ТАСС его слова.

Министр отметил, что нападение Украины на Донецкую и Луганские народные республики тщательно планировалось уже на этот месяц.

Российская сторона хочет, чтобы Украина была нейтральной. РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран.

Лавров подтвердил, что в ходе переговоров обсуждалась встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сегодня в турецкой Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Татьяна Леухина