Гид по улице Жуковского: офтальмологи и хозяева Казанской республики

Прогулки по Поперечно-Грузинской улице. Часть 2-я

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники. После рассказа про дома на улице Ульянова-Ленина мы свернули на одну из пересекающих ее улиц — Муштари, прошли всю Гоголя, а теперь изучаем Жуковского. Сегодня вторая часть гида. Мы идем от угла — пересечение с Большой Красной, где раньше можно было встретить гимназисток, врачей и революционеров.

Дом Колодкиной (12)

Дом конца XIX века в стиле модерн принадлежал дворянке Людмиле Колодкиной. До революции его купил мещанин Виктор Парамонов, а потом врач, жена провизора Сарра Пружанская. В 90-е годы XX века пропала табличка, что здесь в 1916—1926 годы жил татарский писатель Фатих Амирхан, пропал и балкон в югендстиле. Объектом культурного наследия регионального значения дом признали только в 2018 году.

Ровесник Тукая, его друг и соратник, писатель, журналист, драматург Амирхан в 1906 году пережил паралич, в результате он до конца жизни был прикован к коляске, что не мешало ему активно работать в газетах, посещать мероприятия, ездить в другие города. На Жуковского у него была комната на первом этаже, где он жил с семьей брата-дипломата, который пережил его и столкнулся со сталинской машиной репрессий. Вероятно, эта часть дома станет общественной, в формате музея — ранее в Казани анонсировали планы о реставрации объекта.

Дом Колодкиной. Фото pastvu.com

Здание гимназии Шумковой (14)

Здание состоит из двух частей: особняка, построенного в 1853 году архитектором И.П. Бессоновым для офицера Василия Иванова, и возведенного в 1899 году дома присяжного поверенного Ивана Степанова. Позже здесь была женская гимназия вдовы Шумковой, которая из акушерок переквалифицировалась в директрисы одного из лучших в Казани образовательных центров, чьи выпускницы работали в Петербурге и Москве. Муж Шумковой, врач Иван Шумков, открывал гимназию с супругой в 1871 году. Начинали с 24 учениц, а позднее их было 390 в год. До переезда на Жуковского в 1901 году, учебное заведение переезжало с места на место. Дом основатели гимназии получили благодаря меценатству казанского купца Петра Александрова, который вошел в специально созданный попечительский совет. После революции сюда въехало медицинское училище, а в 1934 году по проекту архитектора и художника Петра Сперанского (на его счету — стадион «Динамо» и множество театральных декораций оперного театра) в здании надстроили два этажа и перекрасили в зеленый цвет. Отметим, что подобными проектами в Казани занимался специальный трест «Казнадстройка». Также здесь работала школа, с 1934 по 1959 годы сюда ходили дети в Дом пионеров. А в 1960-м открылась средняя специальная музыкальная школа при Казанской государственной консерватории.

В 2018 году здание также начали реконструировать, стоимость работ оценили в 122 млн рублей (в школе появился лифт).

Гимназия Шумковой. Фото: pastvu.com

Дом Адамюка (18)

В мае 2018 года наполовину расселенный дом, мимо которого ходили учащиеся 116-й школы, загорелось. С тех пор его разрушенное здание стоит памятником самому себе.

Есть версия, что здесь жил первый пионер Казани Сергей Носов. Еще ранее этот дом и несохранившиеся здания вокруг, а также территория, где стоит школа, принадлежали профессору-офтальмологу Емилиану Адамюку. Дом строил в 1866 году купец Иванов. Жили здесь также, кроме Адамюка, профессора Казанского императорского университета, Василий и Александр Васильевы. Помимо этого дома, было еще два, а также надворные постройки и сад. Сохранился с тех пор еще и сарай из красного кирпича.

Адамюк родился в Гродненской губернии. В Казанский университет он поступил по стипендии Виленского учебного округа и сначала учился на историко-филологическом факультете, а через год перешел на медицинский. Работать начал на кафедре хирургии и офтальмологии. Тема его диссертации: «К учению о внутриглазном кровообращении и давлении». Был ординарным профессором, открыл частную глазную клинику. Удивительно, но рядом есть крохотная улица Адамюка.

Как ученый он активно изучал причины возникновения глаукомы, разработал теорию инфекционного происхождения трахомы, исследовал миопию. У него было шестеро детей. Фотографии, которые можно найти в сети, предоставил его правнук Роланд Клосс. Именем Адамюка назвали Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт, который в 1956 году был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер МЗ ТАССР, а тот в 1966-м стал больницей. Сегодня это Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка.

Дома Адамюков. Фото: pastvu.com

Дом Пятницкого (26)

На месте современного здания, построенного в начале нулевых, стоял деревянный одноэтажный дом. Его построил в 1845 году для себя казанский архитектор Петр Пятницкий. Его работы можно увидеть в Чистополе (Никольский собор), Тетюшах (Троицкий собор). Однако его главный объект — главное здание Казанского университета в стиле классицизма. Ориентируясь на него, в начале XX века Карл Мюфке построит еще одно крыло.

Пятницкий — выпускник Санкт-Петербургской академии художеств. Как архитектор университета он смог отстоять его в борьбе с попечителем Михаилом Магницким, который предлагал Николаю I университет уничтожить. А он, напротив, расширился, хотя автору приходилось вновь биться с попечителем, который обвинял его в растратах. Перейдя на должность городского архитектора Казани, он, в частности, возвел здание военного госпиталя в районе Ершова. Также он спас Тайницкую башню, которой грозило обрушение из-за ежегодных разливов Казанки, и занимался реставрацией памятника воинам, погибшим при взятии Казани.

К слову, только в 2008 году нашлась его могила в селе Шармаши Тюлячинского района — имение Шармаши было приданым его жены Любови Араповой. От храма, построенного по его проекту, рядом с которым он покоится, остались только развалины.

Дом Пятницкого. Фото: pastvu.com

Дом Макарова (28 и 30)

В 1895—1903 гг. здесь жил ученый-историк, антиковед и переводчик Федор Григорьевич Мищенко (1847—1906). Соединенные по фасаду дома второй половины XIX века принадлежали купцу первой гильдии Н.А. Макарову.

В 1905 году, когда в Казани после объявления царского Манифеста начались крупные демонстрации при участии всего города, стычки революционеров и других слоев населения, включая мусульман, здесь заседали большевики. Большевики разрешили раздавать оружие, напали на штаб военного округа и разоружили полицию. На 3 дня, совместно с эсерами, меньшевиками, Крестьянским союзом и представителями Гордумы, была объявлена народная Казанская республика. Губернатор с войсками одолел зачинщиков у здания Городской думы — так республика и закончилась. Причем на следующий день, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, прошла манифестация в поддержку монархического строя.

Дом Макарова. Фото: pikabu.ru