Гид по улице Жуковского в Казани: музыканты и ветеринары

Прогулки по Поперечно-Грузинской, часть 1-я

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники. После рассказа про дома на улице Ульянова-Ленина мы свернули на одну из пересекающих ее улиц — Муштари, прошли всю Гоголя, а теперь изучим Жуковского. Ее историческое название — Поперечно-Грузинская. Грузинской именовалась улица Карла Маркса, на которой стояла Церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери (сейчас на ее месте на Карла Маркса, 44 — жилой дом).

Казанский музыкальный колледж (4)

Здание земской управы в псевдомавританском стиле. Управляла контора хозяйственными делами. Построили дом в 1887 году по проекту Льва Хрщоновича.

Федор Шаляпин работал здесь писцом. После революции в здании сначала разместили отдел народного образования, потом народный комиссариат просвещения ТАССР, а с 1925 года сюда ходят учиться музыке. В училище преподавал Фарит Загидуллович Яруллин.

Также его закончил скрипач и дирижер, а потом и директор училища Ильяс Аухадеев, его имя было присвоено колледжу.

Два года назад появилась информация, что здание собираются надстроить на один этаж, однако позже выяснилось, что реконструировать будут корпус во дворе училища, которое не является объектом культурного наследия.

Дом, где жил Файзи. Фото: 2gis.ru

Дом Джаудата Файзи (11)

Композитор Джаудат Файзи жил здесь с 1946 по 1973 годы. Во-первых, он написал великолепную книгу «Халык җәүһәрләре», в которой рассказал истории десятков татарских песен — она сильно помогла при работе над проектом «100 татарских песен XX века». Файзи родился в Оренбурге, а в 15 лет с семьей переехал в Казань. После школы он работал в Нижегородской области учителем, а после учился на юрфаке КГУ и в Казанском музыкальном училище. В 1934—1938 годах он работал в Татарской оперной студии при Московской государственной консерватории. И писал песни. В Казани он занимал множество важных постов: музыкальный редактор радиокомитета, заведующий музыкальной частью театра имени Камала, директор и художественный руководитель Татарской филармонии.

Его самое известное произведение — музыкальная комедия «Башмагым», которая шла в Татарском государственном театре оперы и балета. А сейчас ее можно услышать в Кариевском и Тинчуринском театрах.

Училище глухонемых. Фото: pastvu.com

Гимназия (13)

Небольшое здание на углу с Карла Маркса — одно из старейших в городе. Построили его в конце XVIII века после того, как в ходе восстания Емельяна Пугачева были сожжены здания городской гимназии. Правда, по другой версии, изначально это был жилой дом. Его автор — Василий Кафтырев, автор первого генплана города. В любом случае, в XVIII веке это была уже собственность города, где размещались военные части, лавки, склад пожертвований общества Красного Креста, рюмочная, кузница и манеж для ковки лошадей, училище глухонемых. Его открыл купец Иван Павловский, у которого оба ребенка были глухими. После Павловский учредил Казанское общество призрения и образования глухонемых детей. Интересно, что долгое время здесь находилась квартира Татарского общественного центра.

Учительский институт. Фото: pastvu.com

Дом Щербаковой (Карла Маркса, 43)

Сначала это был кирпичный дом офицера Баумгартена первой половины XIX века. В 1859-м он обрел второй этаж, деревянный, и вскоре стал собственностью жены купца Щербакова. В 1874 году его арендовал открывшийся Казанский ветеринарный институт.

В 1891 году вместо деревянного был построен кирпичный второй этаж. В 1896 году институт переехал на Ершова, 26, а здесь начал работать Учительский институт, подразделение Казанского университета, сначала арендуя, а потом купив дом у Щербаковой. В советском краеведении он известен, как здание института, где учился революционер Николай Бауман. А в современном — как Учительский институт, где получал образование депутат Госдумы, меньшевик Василий Анисимов. В 1930-е годы его надстроили двумя этажами. В 2019 году было решено вернуть дом к первоначальному виду с двумя этажами, поскольку его облик искажал строительную конструкцию.

Дом, где жил Шараф. Фото: domofoto.ru

Дом Галимзяна Шарафа (15а)

Галимзян Шараф, что называется, человек, в котором отразились все перемены эпохи. Он родился в 1896-м, окончил медресе «Мухаммадия», учился в реальном училище, Санкт-Петербургском институте инженеров путей сообщения, на историко-филологическом отделении Петроградского университета.Был депутатом Национального собрания мусульман Внутренней России и Сибири. Занимался в Центральной мусульманской научной коллегии вопросами реформы орфографии и научной терминологии татарского языка, после переключился на фонетику, преподавал татарский в вузах. Самое любопытное — он был председателем Коллегии по осуществлению Урало-Волжского Штата, а также экспертом в разработке проектов Татаро-Башкирской ССР и ТАССР. То, как выглядит республика сейчас на карте, и его рук дело тоже. Попал под каток репрессий в 1937 году, по делу об антисоветской буржуазно-националистической организации, 8 лет провел в Северном железнодорожном лагере, после него уже не мог жить в Казани, так что преподавал русский язык в Апастово.

