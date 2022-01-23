Гид по улице Ульянова-Ленина: от старообрядцев до вождя революционеров

Корреспондент «Реального времени» уже исследовал в Казани район Второй горы (ныне это улица Волкова). Теперь он предлагает прогуляться дальше по этой исторической части города. Сегодня в нашем гиде улица, на которой также сохранилось достаточно много старинных зданий. Это район Первой горы, который сейчас называется улицей Ульянова-Ленина.

Эту улицу можно увидеть на картах начала XVIII века. Проект ее застройки разрабатывал архитектор Фома Петонди, и с тех пор она осталась неизменной: практически прямая до Маяковской (Поперечно-Горшечной), далее пересекается с Ново-Комиссариатской (Комлева, а ныне Муштари) и заканчивается в районе Айвазовского (часть ее называлась «Лихачевское поле»). Сейчас эта улица частично отсечена трассой на аэропорт. На старых фотографиях можно увидеть дома, стоявшие и под горой: к примеру, дом №10.

Начать прогулку можно от Кафедрального собора явления иконы Пресвятой Богородицы Казанской, храма Православной старообрядческой церкви, построенного в 1909 году. Сейчас в ее подвале находится музей старообрядчества, своеобразный экскурс в историю Казани, ведь многие купцы этой конфессии были богатейшими и влиятельнейшими жителями города. У храма стоит памятник митрополиту Андриану (Четвергову).

Напротив, за строящейся гостиницей, — один из древнейших домов Казани, который краеведы называют домом владельцев Суконной фабрики, домом Дряблова. Это единственный дом, у которого в Казани сохранилось «красное крыльцо».

Дом Печникова (№16)

Первый дом, обновленный в ходе волонтерского фестиваля «Том Сойер Фест» в 2016 году, построен примерно в конце XIX века. Среди его владельцев — помещицы Муравьева и Колонтаева.

Но называют дом в честь купившего его за 14 тысяч рублей кожвенеролога Николая Павловича Печникова (организаторы фестиваля указывают, что депутат Государственной думы в 1906 году получал жалование 350 рублей в месяц). Сестра супруги хозяина, Ольга Ковелькова, к примеру, пела с Шаляпиным.



Вслед за этим домом идут здания №20 и 22 с менее известными хозяевами, однако, благодаря данной цепочке, можно получить представление, какой была деревянная Казань.

Дом Ростовой (№24)

Двухэтажный, пустой, с массивной памятной плитой — здесь три месяца жил юный Владимир Ленин. Построен он в 1886 году, а Ульяновы переехали сюда в 1887-м.

Улица Ульяновых д. 24. Фото: Ю.И. Фролов

Усадьба Сухановых (№31)

Во-первых, явочная квартира Казанского комитета РСДРП(б), во флигеле которого жил один из его организаторов Абрам Комлев, в честь него потом назвали Ново-Комиссариатскую. Мортирий Суханов построил его в конце XIX века. Комлев был женат на его дочери Антонине. До революции им владел дипломат Шарафутдин Габитов, в этом веке его потомки даже хотели вернуть дом, чтобы обустроить некий культурный комплекс, но дело не пошло.

Здесь же собирались татары, которые учились до революции в русских заведениях, играли татарские спектакли: задолго до публичных показов служители Мельпомены с национальным колоритом пробовали себя здесь. К сожалению, об этом нет никакой таблички.

С домами №33 и №35 усадьба формирует еще один островок старой Казани.



Дом Аносова (№50)



В 42-м доме расположена редакция регионального отделения федерального издания. А рядом стоит здание, известное многим как детский сад. Его спроектировал на месте деревянного дома профессора, городского головы Эраста Янишевского архитектор Павел Голышев в 1915—1916 годах. Внутри можно увидеть, к примеру, немецкий сейф, превращенный в книжный шкаф, потолки под четыре метра и аркадные окна.

Дом строили для помещика, инженера-механика Ильи Аносова, при этом здание было записано на его жену Надежду. Аносов жил в Москве, был арестован за печатание запрещенной литературы, вынужденно переехал в Казанскую губернию, построил школу, паровую мельницу и спирточистительный завод, а потом продал мельницу и спиртзавод и уехал в Казань. После революции здесь работал Татарский центральный исполнительный комитет, высший законодательный, исполнительный и контрольный орган государственной власти ТАССР в 1920—1938 годы.

Дом Аносова (№50). Фото: Frank Whitson Fetter

Кроме того, здесь в 1921—1922 годы работала штаб-квартира АРА, «Американской продовольственной помощи», которая боролась с голодом в Поволжье: в республику американцы доставили 886 154 пуда муки, крупы, сала и молока для детей, а также 2 311 175 пудов кукурузы и 78 645 пудов ржи для взрослых, строили дороги и мосты.

Дом Терпигоревых (№65)

Дом священника, владевшего тремя подобными зданиями в Казани. В советское время здесь жил историк, археолог Николай Калинин, а также академик АМН СССР, доктор медицинских наук Андрей Адо.

Дом Терпигоревых (№65) — до реставрации.

Дом Соловьева (№52)

Обшитая пластиковым сайдингом реплика дома, построенного в 1909–1911 году для коллежского советника, работника Казанской судебной палаты Сергея Соловьева. Также у него был свой каретник и конюшня. Нынешнюю версию собрали из железобетонного кирпича в 2013-м после пожара в 2008 году.

Дом Соловьева (№52) — до репликации.

Дом-музей Ленина (№58)

Он же — усадьба Орловых, а точнее — коллежского асессора Тимофея Орлова, члена Попечительского совета Казанской Мариинской гимназии. Опять же, юридически принадлежал его жене Елизавете. Основной дом снесен. С сентября 1888-го по май 1889-го во флигеле жили Ульяновы, сюда Ильич вернулся из ссылки в селе Кокушкино (куда его отправили после сходки в Казанском университете). Дом-музей Ленина открыли 7 ноября 1937 года. Сейчас это образец городской усадьбы XIX века.

Дом-музей Ленина (№58).

Дом Евреиновых (№60)

Юный Николай Евреинов пригласил в Казань друга по Нижнему Новгороду Алешу Пешкова, когда ему было 16 лет. Будущий писатель Максим Горький жил у его родителей: «Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища; на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника, конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания» («Мои университеты»).

Дом Евреиновых (№60) — слева.

Пустыри

Кроме нескольких деревянных домов, сооружений советского периода и образца капрома (капиталистического романтизма), улица Ульянова-Ленина — это еще и пустыри, на месте которых стояли старинные постройки.

Это, к примеру, участок между улицами Маяковского и Муштари. Также любопытные здания были на месте нынешнего ЖК «Вишневый сад».

