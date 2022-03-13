Цитаты недели: Путин — о защите Родины, Медведев — о котлетах и булках, Кадыров — о запрете смотреть аниме

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Самая обсуждаемая тема в России и мире — продолжающаяся уже третью неделю военная спецоперация на Украине. Санкции, уход множества зарубежных компаний с российского рынка и другие реакции Запада получают большой резонанс и множество комментариев. О событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О защите родины языком, пером и мечом

Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка», — это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Вот эти строки: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда.

Президент России Владимир Путин, поздравляя жительниц страны с Международным женским днем, не отходил от главной повестки — проведения военной спецоперации на Украине. Всем российским женщинам он заявил, что они как матери, жены, сестры, невесты и подруги военнослужащих могут «гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна». Вместе с этим глава государства заверил, что «поставленные задачи решают только профессиональные военные», а солдаты-срочники к этому не привлечены. Однако спустя пару дней стало известно, что в операции все же участвуют срочники и некоторые попали в плен. Путин уже поручил разобраться в этой ситуации.

Об ошибках Европы

Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать.

Раскаялся в некоторых антироссийских действиях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — по его мнению, предпринятые шаги стали значимой преградой для прогрессивного развития взаимоотношений между Москвой и европейскими странами. Слово надо держать — таков его краткий посыл политикам и дипломатам.

Об избавлении от иллюзий

Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции охарактеризовал реакцию Запада на российскую спецоперацию как остервенелую. Однако санкции нашей стране не страшны, уверен дипломат. По его словам, Россия справится, как это случалось и раньше «на протяжении всей нашей истории». К тому же вся сложившая ситуация поможет гражданам избавиться от «розовых очков» — россияне здраво начнут смотреть на Запад и проводимую им политику.

О котлетках и булках на замену бургерам из «Мака»

Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем.

Не страшат санкции и заместителя председателя Совета безопасности РФ, экс-президента России Дмитрия Медведева. У страны уже есть опыт адаптации к сложным экономическим условиям — она готова решить вопрос с недостатком продуктов и товаров, который может сформироваться после ухода массы компаний с российского рынка, уверен он. Особо Медведев отметил приостановку работы «Макдоналдса» в России — его рестораны закрываются уже 14 марта. По его мнению, в России есть достойная альтернатива их бургерам.

О настоящем русском человеке

Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, если кто-то так говорит, то, значит, он не русский, и к нему нет никаких претензий, он не с нами.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русский человек не должен стыдиться того, кем он является. Тех, у кого возникает подобное самоощущение, он и вовсе не идентифицирует как русского. Так представитель Кремля отреагировал на распространение на Западе лозунга о стыде быть русским.



О санкциях на матрешек и водку

Полагаю, на этом креативщики из Белого дома не иссякнут. Пока их не вынесут оттуда американские избиратели, у команды Байдена есть шанс запретить ввоз в США матрешек, балалаек, а на закуску — еще и русской водки. Ждем новых серий из «Карточного домика».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов иронично подметил «креатив» антироссийской санкционной политики США. По его мнению, в своих устремлениях американские власти могут дойти до абсурда и ввести ограничения на импорт сувенирной продукции. Но если на ввоз матрешек и балалаек Штаты запрет не вводили, то с прогнозом по водке Климов не прогадал — американские власти добрались и до нее.



О запрете наслаждаться цветением сакуры

Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу. Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было? Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под японские санкции, что вызвало у него некое недоумение — власти Японии заморозили то, чего у него нет. Над «глупостью» государства «с вековыми традициями морали» он посмеялся и «пригрозил» ответными мерами за такой недружественный шаг. Властям Японии он запретил «ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки», чтобы те смогли пройти там лечение. Не забыл он и о финансах японских чиновников — их он решил арестовать, продать и вложить в фонд развития Курильских островов.

О свинстве Запада

И Российская Федерация, а мы тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинство? Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы присоединились. Поэтому еще раз, в третий раз скажу — это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже.

Возмущенный санкциями со стороны Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко трижды в своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным назвал их «свинством». Так он коротко хотел донести «некультурность» европейских стран и США в правовой сфере. Лукашенко заявил, что все вводимые Западом санкции абсолютно незаконны и идут вразрез с международно-правовыми нормами. Объем недружественных мер, по оценке белорусского лидера, такой большой, что им уже «наелись».