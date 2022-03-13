Цитаты недели: Путин — о защите Родины, Медведев — о котлетах и булках, Кадыров — о запрете смотреть аниме
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Самая обсуждаемая тема в России и мире — продолжающаяся уже третью неделю военная спецоперация на Украине. Санкции, уход множества зарубежных компаний с российского рынка и другие реакции Запада получают большой резонанс и множество комментариев. О событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О защите родины языком, пером и мечом
Президент России Владимир Путин, поздравляя жительниц страны с Международным женским днем, не отходил от главной повестки — проведения военной спецоперации на Украине. Всем российским женщинам он заявил, что они как матери, жены, сестры, невесты и подруги военнослужащих могут «гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна». Вместе с этим глава государства заверил, что «поставленные задачи решают только профессиональные военные», а солдаты-срочники к этому не привлечены. Однако спустя пару дней стало известно, что в операции все же участвуют срочники и некоторые попали в плен. Путин уже поручил разобраться в этой ситуации.
Об ошибках Европы
Раскаялся в некоторых антироссийских действиях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — по его мнению, предпринятые шаги стали значимой преградой для прогрессивного развития взаимоотношений между Москвой и европейскими странами. Слово надо держать — таков его краткий посыл политикам и дипломатам.
Об избавлении от иллюзий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции охарактеризовал реакцию Запада на российскую спецоперацию как остервенелую. Однако санкции нашей стране не страшны, уверен дипломат. По его словам, Россия справится, как это случалось и раньше «на протяжении всей нашей истории». К тому же вся сложившая ситуация поможет гражданам избавиться от «розовых очков» — россияне здраво начнут смотреть на Запад и проводимую им политику.
О котлетках и булках на замену бургерам из «Мака»
Не страшат санкции и заместителя председателя Совета безопасности РФ, экс-президента России Дмитрия Медведева. У страны уже есть опыт адаптации к сложным экономическим условиям — она готова решить вопрос с недостатком продуктов и товаров, который может сформироваться после ухода массы компаний с российского рынка, уверен он. Особо Медведев отметил приостановку работы «Макдоналдса» в России — его рестораны закрываются уже 14 марта. По его мнению, в России есть достойная альтернатива их бургерам.
О настоящем русском человеке
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русский человек не должен стыдиться того, кем он является. Тех, у кого возникает подобное самоощущение, он и вовсе не идентифицирует как русского. Так представитель Кремля отреагировал на распространение на Западе лозунга о стыде быть русским.
О санкциях на матрешек и водку
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов иронично подметил «креатив» антироссийской санкционной политики США. По его мнению, в своих устремлениях американские власти могут дойти до абсурда и ввести ограничения на импорт сувенирной продукции. Но если на ввоз матрешек и балалаек Штаты запрет не вводили, то с прогнозом по водке Климов не прогадал — американские власти добрались и до нее.
О запрете наслаждаться цветением сакуры
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под японские санкции, что вызвало у него некое недоумение — власти Японии заморозили то, чего у него нет. Над «глупостью» государства «с вековыми традициями морали» он посмеялся и «пригрозил» ответными мерами за такой недружественный шаг. Властям Японии он запретил «ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки», чтобы те смогли пройти там лечение. Не забыл он и о финансах японских чиновников — их он решил арестовать, продать и вложить в фонд развития Курильских островов.
О свинстве Запада
Возмущенный санкциями со стороны Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко трижды в своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным назвал их «свинством». Так он коротко хотел донести «некультурность» европейских стран и США в правовой сфере. Лукашенко заявил, что все вводимые Западом санкции абсолютно незаконны и идут вразрез с международно-правовыми нормами. Объем недружественных мер, по оценке белорусского лидера, такой большой, что им уже «наелись».
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