Лавров: «Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией»

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Россия хочет видеть Украину демилитаризованной и дружественной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Турции встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили гуманитарные коридоры и возможность встречи глав двух государств — Владимира Путина и Владимира Зеленского, но, по словам российского дипломата, прекращение огня не обсуждалось.

Лавров обратил внимание, что Россия не нападала на Украину:

— Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, — на другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто... объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации, — заявил дипломат.

скриншот видео vk.com/mil

Лавров напомнил, что Киев готовил на март 2022 года нападение на Донецкую и Луганскую народные республики. Накануне Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтверждают это.



— Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц, — рассказал министр иностранных дел РФ.

По словам дипломата, Россия хочет видеть Украину демилитаризованной, дружественной и без запрета на русский язык. Ход спецоперации он комментировать не стал, напомнив, что все данные по ней предоставляет Минобороны РФ. Оценку также дает президент России Владимир Путин, который является верховным главнокомандующим, — он «не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану».

скриншот видео vk.com/mil

Что касается встречи президентов России и Украины, то Лавров напомнил, что Путин никогда не отказывался от контактов. Он обратил внимание, что Москва всегда готова к встречам, «если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему».

— Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности, — указал Лавров.

Совершенно остервенелая реакция Запада

Не оставил Лавров без внимания и реакцию Запада на проведение Россией спецоперации на Украине. Ее он назвал остервенелой.

— Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов, — считает Лавров.



Запад реагирует антироссийскими санкциями и отказом или разговорами о потенциальном отказе от российских нефти, газа и прочих энергоресурсов. От них уже, например, полностью отказались США.

— Если они прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ. Захотят они чем-то заменить? Ради бога! У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть, — прокомментировал настрой западных стран Лавров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новак, напомним, говорил, что Россия готова к отказу других государств от российских нефти и газа. По его словам, наша страна знает, куда нам перенаправить эти объемы, но предупредил, что «отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше».



«Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией»

Что касается санкций, которыми западные страны проявляют свое неодобрение российской спецоперацией, то их Россия не боится. Лавров уверен, что страна справится, как это случалось и раньше «на протяжении всей нашей истории».

— Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев, — считает глава МИД России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он добавил, что власти государства приложат все усилия, «чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа».



«Нас очень тревожит, что Пентагон создал несколько десятков военно-биологических лабораторий»

Затронул в своем выступлении Лавров и биологическую деятельность США на Украине. Москва уже направила официальный запрос в Вашингтон и ожидает ответа от американских властей:

— Нас очень тревожит вскрывшаяся информация о том, что Пентагон создал несколько десятков военно-биологических лабораторий на украинской территории в рамках своей программы по созданию таких военно-биологических лабораторий по всему миру — в нарушение соответствующей конвенции о запрещении биологического, токсинного оружия. И мы направили официальный запрос по поводу того, как это можно объяснить, будем требовать ответа, — заявил глава российского МИД.

Фото: Максим Платонов

Лавров уверен, что разработки в украинских лабораториях явно планировалось использовать не в мирных целях. Он считает, что там создавалось биологическое оружие.

— Насчет того, что они это свое оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнения, — заявил он.

По последним данным Минобороны РФ, в биолабораториях на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, анализ имеющихся в распоряжении России документов показал, что американская сторона планировала в 2022 году вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.



Лавров не хочет верить в возможность ядерной войны

Вновь Лавров затронул тему ядерной войны. Ранее он неоднократно говорил, что если третья мировая война и случится, то она непременно будет ядерной. Однако в ее возможность он верить не желает.

— Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы, — заявил министр иностранных дел РФ.

Переговоры были и легкими, и тяжелыми

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров не стал проводить пресс-конференцию и ограничился несколькими высказываниями.

— Они [переговоры] были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий, — цитирует его «РИА Новости».

Как рассказал Кулеба, он приехал на эти переговоры с двумя задачами:

— Первая — это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая — это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд.

По первому вопросу главы МИД договорились продолжить предпринимать попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле, сообщил Кулеба. А вот по второму, как сообщил министр иностранных дел Украины, прогресса достичь не удалось.

Кулеба также заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией, хотя и готов к дипломатическим решениям. Дипломат рассказал, что Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ей предшествовало признание Москвой независимости ДНР и ЛНР. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.