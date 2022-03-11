США введут запрет на импорт российских водки, морепродуктов и алмазов

Американские власти намерены запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Как пояснили в Белом доме, новые ограничительные меры будут включены в указ, который намерен подписать американский президент. Запрет на импорт лишит РФ доходов от экспорта на общую сумму свыше $1 млрд, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Накануне в США одобрили законопроект о запрете импорта российских энергоресурсов. Инициативу поддержали 414 членов палаты представителей конгресса США, 17 выступили против. Также предусматривается предложение инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ.

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Диана Жиленкова