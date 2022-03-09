Новые правила ЦБ: российские банки перестанут продавать наличную валюту

Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Разъясняем новые правила обращения с валютой:

Все средства на валютных счетах или вкладах будут сохранены, однако снять можно только до $10 тысяч (правила действуют на все банки, — прим. ред.). В ЦБ уточняют, что на 90% валютных счетах хранится именно эта сумма.

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах за день до этого. Валюту будут выдавать в кассе банка.

Валюта будет выдаваться только в долларах вне зависимости от того, что лежит на счете.

Снимать валюту со счета необязательно — все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, а условия не меняются.

Граждане могут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них деньги пока можно только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Напомним, Банк России установил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров — сначала она составляла 30%, потом ее снизили до 12%. Такая же комиссия устанавливается для юрлиц. В ЦБ сообщили, что пришли к такому решению после дополнительного анализа ситуации. Предполагается, что это поспособствует выравниванию конкурентных условий на рынке и поддержит финансовую стабильность.

А 5 марта Центробанк ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Речь идет о переводах российским резидентам, в том числе супругам и близким родственникам. Такая мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Ограничение затрагивает и переводы денег со счетов резидентов, которые открыты в уполномоченных банках, за рубеж другим физическим лицам-резидентам, не являющимся их родственниками или супругами.

Этому предшествовали санкции Запада в связи со спецоперацией России на Украине — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. В частности, речь идет об операциях с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.