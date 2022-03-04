Банк России снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров до 12%

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Банк России с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает ее для юрлиц в 12% от суммы операции, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ сообщили, что пришли к такому решению после дополнительного анализа ситуации. Предполагается, что это поспособствует выравниванию конкурентных условий на рынке и поддержит финансовую стабильность, информирует «РИА Новости».

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Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже 3 марта.

— 30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты, — сообщал регулятор.

Вчера стало известно, что Банк России «отвяжет» от ключевой ставки по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) и установит их фиксированные значения. В ЦБ считают, что в текущих условиях это целесообразно. А перечень отраслей и сфер деятельности МСП, которые нуждаются в приоритетной поддержке, должно определить правительство России.

Маргарита Головатенко