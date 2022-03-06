Центробанк ограничивает переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тысяч в месяц

Центробанк ограничивает переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Речь идет о переводах российским резидентам, в том числе супругам и близким родственникам.

Данная мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Ограничение затрагивает и переводы денег со счетов резидентов, которые открыты в уполномоченных банках, за рубеж другим физическим лицам-резидентам, не являющимся их родственниками или супругами.

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Мера распространяется и на переводы без открытия счета, включая электронные денежные средства, за рубеж физлицам — нерезидентам, которые также могут быть родственниками или супругами, передает «Интерфакс».

Накануне компании Visa и Mastercard, которые предоставляют услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Как пояснили в Сбербанке, ограничение распространяется на платежи за границей и в иностранных интернет-магазинах. Внутри России карты продолжат работать.



Диана Жиленкова