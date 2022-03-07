Новак: «Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому»

«Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы»

«Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка»

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию на рынке энергоресурсов и разговоры европейских чиновников о планах отказаться от российской нефти и прочего сырья. По его словам, наша страна готова к такому развитию событий, хотя и обеспокоена заявлениями Европы по этой теме.

— Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно? Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей, — цитирует Новака ТАСС.

По его прогнозу, отказ Запада от российской нефти чреват негативными последствиями для европейских стран и рынка. В частности, сильно и резко вырастут цены на черное золото.

— Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше, — прогнозирует вице-премьер.

По словам Новака, если Европа откажется от российской нефти, то она не сможет быстро заместить ее объемы — в короткие сроки это сделать невозможно. По его расчетам, на это потребуется не один год, что невыгодно для жителей европейских стран и даже для США.

— При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, на электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский, — заявил Новак.

Он напомнил, что на сегодняшний день Европа потребляет примерно 500 миллиардов кубических метров газа в год. Из этого объема 40% обеспечиваются Россией.

«Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке»

Вместе с этим вице-премьер заверил, что на сегодняшний день Россия продолжает в полном объеме выполнять все свои обязательства, заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов ведется в плановом режиме.

— Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения, — подчеркнул Новак.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К росту цен на нефть, который наблюдается в последние дни, Москва не имеет никакого отношения, обратил внимание вице-премьер РФ. По его мнению, европейские чиновники в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет.

— Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке, — подытожил Новак.

Он предупредил, что в случае, если Запад продолжит в том же духе предъявлять необоснованные обвинения в адрес России и вводить запреты в отношении «Северного потока — 2», у нее есть право принять «зеркальное» решение. В частности, он отметил, что Москва может наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток — 1» — он сейчас загружен на 100%.

— Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают, — предупредил Новак.

«Готовится провокация относительно ГТС Украины»

Также вице-премьер сообщил, что Москва в курсе о готовящейся провокации относительно газотранспортной системы Украины. По его словам, Москва принимает меры, чтобы этого не произошло.

— По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована! Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого, — заявил он.

Затронул Новак и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, вся информация о том, что якобы Вооруженные силы РФ атаковали ее — это фейк. К тому же Россия готова оказывать техподдержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС.

— Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это просто неправда! Российские Вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции, — заявил Новак.

Цены на нефть и газ бьют рекорды

Напомним, на фоне специальной военной операции России на Украине цены на нефть и газ бьют рекорды. Очередной всплеск зафиксировали сегодня.

Днем 7 марта на лондонской бирже ICE цена газа в Европе поднялась до $3 100 за тысячу кубометров, затем до $3 200, $3 300, $3 400, и до $3 600. Всех этих отметок стоимость голубого топлива достигла впервые в истории. Меньше чем за час до этого всплеска газ на лондонской бирже ICE торговался на отметке $2 610,7 за тысячу кубометров, что тоже стало историческим рекордом.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром 7 марта подскочили также цены на нефть. Так, цена на нефть марки Brent достигла $130 за баррель. Однако это не предел: сегодня на лондонской бирже ICE по состоянию на 02.02 мск ее стоимость достигла $139,1 за баррель. Рост составил 17,8%. Цена нефти Brent не превышала отметки в $128 за баррель десять лет, последний раз это случалось в марте 2012 года. Кроме того, по данным The Bell, сегодня на ICE Futures Europe торговались свыше 200 колл-опционов на нефть поставкой в мае по $200 за баррель, которые истекают в конце этого месяца, 28 марта.

Все это происходит также на фоне разговоров о планах отказаться от российской нефти и газа. Так, сегодня руководители профильных комитетов палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье. Поэтому было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области.



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