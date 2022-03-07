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Канцлер ФРГ сообщил о продолжении поставок ресурсов из РФ

16:59, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
Канцлер ФРГ сообщил о продолжении поставок ресурсов из РФ
Фото: kremlin.ru

Поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье. Поэтому было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Европа намеренно вывела поставки энергоресурсов из-под санкций», — приводит ТАСС его слова.

Шольц подчеркнул, что федеральное правительство уже несколько месяцев работает с Европейским союзом и за его пределами над разработкой альтернатив российских энергоносителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Еврокомиссии отмечали, что санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

Татьяна Леухина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 мар
    Отключить газ и все , кирдык ЕС
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    Анонимно 07 мар
    Ага! А жрать ты будешь "отечественную" картошку?
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  • Анонимно 07 мар
    Немцев видно история ни чему не научила. Опять участвуют в войне против наше государства. Они не только активно участвуют в санкциях, но и поставляют вооружение украинским националистам. Видно забыли наш жест доброй воли позволивший объединить нацию. Перекрыть им не только доступ к нашим энергоресурсам.
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