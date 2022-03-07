Канцлер ФРГ сообщил о продолжении поставок ресурсов из РФ

Поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье. Поэтому было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Европа намеренно вывела поставки энергоресурсов из-под санкций», — приводит ТАСС его слова.

Шольц подчеркнул, что федеральное правительство уже несколько месяцев работает с Европейским союзом и за его пределами над разработкой альтернатив российских энергоносителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Еврокомиссии отмечали, что санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.



Татьяна Леухина