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Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из России

20:45, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из России
Фото: wikipedia.org

Руководители профильных комитетов палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье. Поэтому было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области.

Фото: wikipedia.org

Премьер-министр Великобритании выражал мнение, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива в целом. Он предупредил о введении еще больших ограничительных мер в отношении РФ.

Татьяна Леухина
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