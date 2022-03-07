Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из России

Руководители профильных комитетов палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.



Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России нельзя заменить в одночасье. Поэтому было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в этой области.



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Премьер-министр Великобритании выражал мнение, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива в целом. Он предупредил о введении еще больших ограничительных мер в отношении РФ.



Татьяна Леухина