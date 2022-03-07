Цена нефти Brent превысила $130 за баррель впервые с 2008 года

Цена нефти марки Brent достигла отметки в $130 за баррель. По данным торгов, стоимость майских фьючерсов поднялась на 9,35% и составила $129,06 за баррель.

Затем цена нефти Brent возросла до $130,3, а максимальное значение составило $130,89. В то же время, согласно данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость нефти Brent приблизилась к отметке в $138.

Фото: pixabay.com

Максимального значения стоимость нефти Brent достигала в 2008 году. Тогда этот показатель составил $147,5 за баррель, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад цена нефти марки Brent поднималась до $119 за баррель. В предыдущий раз подобные показатели были достигнуты в 2012 году.



Диана Жиленкова