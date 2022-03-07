Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд, поднявшись до $2 600 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд. Согласно данным лондонской биржи ICE, показатель превысил $2 600 за тысячу кубометров.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2 610,7 за тысячу кубометров, или 231 евро за МВт/ч. С начала торгов рост цены топлива составил более 20%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад цена газа в Европе также обновила исторический рекорд, поднявшись до отметки в $2 267 за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до $2 179,6.



Этим утром сообщалось, что впервые с 2008 года цена нефти марки Brent достигла отметки в $130 за баррель. Стоимость майских фьючерсов поднялась на 9,35% и составила $129,06 за баррель.



Диана Жиленкова