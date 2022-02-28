Мединский: следующая встреча делегации РФ и Украины состоится в ближайшие дни

Следующая встреча российской делегации с украинской состоится в ближайшие дни. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он уточнил, что переговоры состоятся на белорусско-польской границе, передает «РИА Новости».

Стороны нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Украинская и российские делегации уедут в свои столицы для консультации. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

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Татьяна Леухина