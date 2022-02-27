Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет на место. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.



По его словам, РФ готова проводить переговоры с украинской стороной с целью достижения мира в любое время, передает «РИА Новости».

Также депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал отрадным фактом то, что в Киеве услышали Россию, сообщает ТАСС.

Сегодня делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Представители российской стороны ожидали подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло.

Лидер РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что Россия готова к переговорам, но представители Киева проявили непоследовательность и не воспользовались этой возможностью.



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Диана Жиленкова