Глава делегации РФ Мединский: Россия ждет ответа Украины по переговорам до 15 часов

Фото: Максим Платонов

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени.



Он отметил, что Россия гарантирует безопасность делегации Украины на переговорах.

Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так, Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Москва сообщила, что ждет украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что знает о предложении России начать разговор в Белоруссии. Однако он сообщил, что не намерен вести переговоры с РФ на белорусской территории и обвинил последнюю в боевых действиях на Украине. Президент Украины предложил для переговоров другие площадки, например, Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку. Он заявил, что могут подойти и другие города.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев сам выбрал Гомель местом переговоров с Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что в Гомеле «все сидят и ждут» украинскую делегацию и если они не приедут — «это их выбор».

25 февраля президент России Владимир Путин в свете ожидавшихся переговоров приказал приостановить продвижение группировки российских вооруженных сил на Украине. Однако украинская сторона отказалась от проведения переговоров. 26 февраля из-за отсутствия переговоров движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось.

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Маргарита Головатенко