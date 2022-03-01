100 татарских песен XX века: что слушали в 1980-е

Татарские песни в эпоху перестройки: пришли синтезаторы, часть 2-я

Зәңгәр томан

Слова Рената Хариса

Музыка Резеды Ахияровой

Как признавалась Ахиярова на одной из творческих встреч, ее, как и сокурсников, не учили в консерватории писать песни. Но получив диплом в 1980 году, написав в качестве дипломной работы сюиты для симфонического оркестра и сонату для скрипки и фортепиано, она начала сочинять и хиты один за одним, при этом работая для театра, для больших и камерных классических составов.

«Зәңгәр томан», как отмечает поэтесса Йолдыз Миннуллина, это «история неопределенности. Человек здесь кого-то любит, но при этом не знает, ответит тот ему взаимностью или нет». Это стихотворение из сборника Рената Хариса, которое сходу и не примешь за текст песни. Для той поры это была достаточно нетипичная вещь, с импрессионистскими образами, в которых сначала строчки кажутся чем-то непонятным, а на повторе словно бы разъясняются — но слушатель, как и герой песни, остается в неведении.

Хуҗа Насретдин

Слова Разиля Валеева

Музыка Рашида Абдуллина

Запись начала 1980-х годов с популярного сборника «Казанский сувенир», на первой половине которого звучат более традиционные песни, а на второй — местные музыканты пробуют себя в фанковом звучании. Песню про известного плута и мудреца исполняет Ренат Ибрагимов. У московского татарина получается разбитная история о любимце судьбы. При этом в музыке нет какого-либо восточного колорита. Кто подыгрывает певцу? У этой песни есть и аналогичная запись ВИА «Сайяр», основателем которой является композитор Рашид Абдуллин. Правда, в их варианте слова поются хором, что придает ей более спокойное настроение.

Кәккүк



Слова Разиля Валеева

Музыка Рашита Абдуллина

Под названием «Кәккүк» эту песню поет Хамдуна Тимергалиева — с навязчивым лидом и цокающим всю дорогу синтезатором. При этом у Валеева есть и другая версия — ее написала Луиза Батыр-Булгари. Здесь почти тот же припев (с немного удлиненными словами), но более ритмичный куплет и доминирующая бас-гитара. И эту версию поет Венера Ганиева.

Луиза-апа написала ее для спектакля «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» в постановке Дамира Сиразеева в Тинчуринском театре. А уже после к Валееву обратилась Хамдуна-апа с просьбой сочинить новый текст, с другой ритмикой. При этом электронные звуки используются в аранжировках похожие, возможно, это одна и та же марка синтезатора.

Гашыйк бул син миңа



Слова Рената Хариса

Музыка Фасиля Ахметова

В портфолио Фасиля Ахметова как композитора — музыка к самой долгоиграющей (по количеству спектаклей) постановке Камаловского театра — «Четыре жениха для Диляфруз» 1971 года. Но в первую очередь он симфонист, автор праздничной увертюры «Татарстан», вышедшей в 1983 году на «Мелодии». А в это же время Вафира Гиззатуллина пела его вальсовую зарисовку, чем-то напоминающую английские фолковые напевы. Как здесь Гиззатуллина пропевает слово «вакытлыча» — и не поверишь, что текст писал мужчина. «Влюбись в меня, влюбись, хотя бы на время».

Җир йөзендә әкият бар



Слова Марата Тазетдинова

Музыка Назиба Җиганова

Римма Ибрагимова училась во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве, объездила и СССР, и страны соцлагеря. В ее пении сочетается легкая западная «фирма» и наша витиеватость.

Песня — с ее сольного альбома 1985 года. Заглавная песня звучит в спектакле «Әниләр һәм бәбиләр» по пьесе Туфана Миннуллина 1984 года о четырех женщинах, лежащих в палате роддома. А начинается альбом с песни основателя консерватории, главы союза композиторов Назиба Жиганова — и насколько ансамблю Вадима Усманова удалось «облегчить» массивное антивоенное произведение о Хиросиме и бумажных журавликах.

Жигули



Слова Гарая Рахима

Музыка Рифката Сайфутдинова

На обложке альбома «Җыр, мәхәббәт, тормыш юлында» композитор Рифкат Сайфутдинов окружен электронным оборудованием — но тут же примостился саксофон, а аккордеонов даже два. Родившийся в Москве татарин прославился сначала песнями для Рената Ибрагимова, однако, пожалуй, его главное достижение — гимн отечественному автопрому в исполнении Равиля Харисова, со свингующими синтезаторами и электробуги-ритмом. Харисов — сын актеров Камаловского театра, мастер спорта по боксу, харизматичный по природе, работал в ансамбле Софии Ротару — исполнил ее с задором, который пробивается даже сквозь запись.

Тала-тала



Слова и музыка народные

Песня, входящая в своеобразный канон композиций, известных за пределами татарского мира, вероятно, из-за простого припева и попыток приладить ее ритмику под современные и не очень — к примеру, под финскую польку. Поют ее и русские исполнители, и эстрадные татарские, и Государственный хор республики.

Рәхмәт сиңа



Слова Шамиля Маннапова

Музыка Рустема Яхина

Песня вышла на одноименной пластинке 1986 года, на которой представлены песни семьи Бигичевых — Хайдара Бигичева и Зухры Сахабиевой. Так что в данном случае женская песня о любви явно имеет конкретного адресата. Уже несколько ностальгическая аранжировка характерного для Яхина вальса с добавлением ритм-секции, над которой витают струнные, превращает это романтическое обращение прямо-таки в манифест преданности.