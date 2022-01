100 татарских песен XX века: что слушали в 1960-е

Популярная татарская музыка эпохи оттепели

Фото: Татарская государственная филармония

Татарстанская команда энтузиастов представила сайт «100 татарских песен XX века». В сотрудничестве с ней «Реальное время» запускает проект об исследовании национальной культуры татар через музыку. В первой части мы рассказали о том, что слушали татары до революции, сегодня речь пойдет о популярной татарской музыке эпохи оттепели.

Вокально-инструментальные татары

В 1967 году рядом с новым зданием консерватории на площади Свободы построили ее Большой концертный зал. С тех пор он был местом проведения крупных гастрольных концертов, фестивалей, премьер. Стеклянное здание будет реконструировано через 31 год — в 1996-м.

В это же время, в середине шестидесятых, в Казани появились первые рок-группы и ВИА. Если о «настоящей» рок-музыке на татарском языке в ТАССР говорить не приходилось, то с ансамблями дела обстояли неплохо: работали «Орфей», «Идель», «Казан утлары» и первый состав будущего «Сайяра». Татарские песни все больше подчинялись мелодиям и ритмам советской эстрады, так что среди тогдашних шлягеров легко можно было услышать и твист, и фокстрот, и даже элементы арт-рока.

Главными звездами эпохи были Ильгам Шакиров и Альфия Авзалова. В составе одной бригады они ездили с концертами в самые отдаленные села, пока руководство филармонии не решило, что и по отдельности эти артисты могут собирать полные залы.

Әгәр белгән булсам

Слова: Шариф Биккола

Музыка: Анвар Бакиров

Игривую, твистовую песенку поет оперная певица Венера Шарипова. В шестидесятые она, выпускница Московской консерватории, солирует в театре имени Джалиля, а здесь ее лирико-колоратурное сопрано изящно существует в более обыденной ситуации. Кстати, ее голос звучит в татарских композициях оркестра Олега Лундстрема. Надо отметить, что Бакиров написал много популярных среди молодежи композиций. А еще ему принадлежат и до сих пор звучащая на концертах торжественная увертюра для симфонического оркестра «КамАЗ», и позабытая опера «Тукай», так и не дошедшая до сцены.

Казан утлары

Слова: Ахмед Ерикей

Музыка: Сара Садыкова

Хотя эта видеозапись сделана позже, сама песня относится к 60-м годам в творчестве Альфии Авзаловой. Так назывался ее эстрадный ансамбль, который собрался, когда руководство филармонии решило: концерты Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова, которые выступали с программой «На сцене — молодежь», можно проводить отдельно. По сути, это был первый татарский ВИА — с раскованной, эффектной вокалисткой и с преобладающими в аранжировках гитарами. А к звуку барабанов сельский народ не сразу смог привыкнуть. К слову, журнал «Совет әдәбияты» лишь в 1965 году стал называться «Казан утлары».

Яратам дисең син

Слова: Анвар Давыдов

Музыка: Алмаз Монасыпов

Песня начинается с интро, которое легко мог бы исполнить египетский оркестр. Это довольно хитрая песня, с запутанным ритмом, идущим вслед за текстом, фаталистическим по содержанию. В середине композиции возникает джазовое соло на фортепиано, никак не связанное со звучавшими до этого мелодиями.

Идел буе каеннары

Слова: Ахмед Ерикей

Музыка: Ильгам Шакиров

Еще одна авторская композиция Шакирова давно стала известна за пределами татарского мира благодаря вступлению, в котором цитируется интродукция к хиту конца 60-х — Hello, I Love You группы The Doors. О том, что Вадим Усманов, руководивший ансамблем Шакирова, был знаком с последними новинками рок-музыки, известно по признаниям в интервью его родственников.

Но в поздних версиях песни это лихое вступление слегка изменено, и в целом на примере одной композиции можно увидеть, что даже столпы татарской эстрады порой зачем-то следовали моде.

Синең хакта

Слова: Ахмед Ерикей

Музыка: Александр Ключарев

Александр Ключарев, как называл его Шакиров, был «самым татарским из всех татарских композиторов». Но у этой его песни абсолютно западная аранжировка. Когда вокалист уступает место инструменталисту, начинается фрагмент, который легко спутать с какой-нибудь Jethro Tull, с ведущей флейтой и фанковым басом. А когда возвращается голос, отчетливо слышится дисгармония. Перед нами — ранний пример битвы двух традиций.

Җиз кыңгырау моңнары

Слова: Ангам Атнабаев

Музыка: Василь Хабисламов

Ритм этой песни напоминает стук копыт. В текст соединяются невеселые мысли путника, воспоминания о былой любви — то ли это современность, то ли давно ушедшая древность. Колокольчики звенят, а жизнь проходит.

Василь Хабисламов родился в Бураевском районе Башкортостана — у песни, кстати, есть и башкирская версия. Он начал свой путь к славе с песни «Раушаниям» на стихи Шауката Галиева, при этом долгие годы работал в Бураевской детской музыкальной школе преподавателем по классу баяна.

Күпме күзләр күреп онытылган

Слова: Шаукат Галиев

Музыка: Рифкат Гумеров

Ансамбль «Саз» придумал баянист Рифкат Гумеров. После обучения по классу гобоя в музучилище он ушел на заработки, учился на слесаря, ходил в клуб при фабрике «Спартак». А там учился играть на баяне, аккомпанировал Зифе Басыровой, которая и привела его в филармонию.

С артистами филармонии — Авзаловой и Шакировым — он ездил по селам и городам Татарстана. А в 1967 году создал новый ансамбль при клубе производственного объединения «Тасма» имени Куйбышева. Хор девушек поет то в традиционной манере, то переходит на джазовые вокализы — то есть звучит и современно, и доступно. Здесь, кстати, свою карьеру начинала Венера Ганиева.

Туган җирем — Татарстан

Слова: Гульшат Зайнашева

Музыка: Александр Ключарев

Хотя в качестве позывных на казанском радио звучали и другие мелодии («Багышлау» Масгуды Шамсутдиновой, «Пар ат»), именно мелодия Ключарева моментально переносит любого столичного жителя в детство: радиоприемник на кухне, вступление, «Казан сөйли»...

Зайнашева, сочиняя ее, работала на радио музыкальным редактором. А Ключарев лично подыгрывал на первых записях.

Кояшларың белән кил син миңа

Слова: Роберт Ахметзянов

Музыка: Алмаз Монасыпов

Родившийся в Самарканде Эмиль Залялетдинов в казанскую консерваторию поступил после ташкентской. И пел он сначала в театре имени Навои, а уже потом — в театре имени Джалиля. Вершина их творческого союза с Монасыповым — вокально-симфоническая поэма «Тукай аһәңнәре» в семи частях, вдохновленная джазом и мунаджатами.

А здесь, в песне на стихи модного поэта Ахметзянова, Залялетдинову подыгрывает оркестр Виктора Венедиктова: мягкий раскатистый тембр и аккуратные карибские ритмы. Никто друг другу не мешает, вокалист и инструменталисты сменяют друг друга, без напряжения создавая настроение красивого вечера.

Сәрвиназ

Слова и музыка народные

Слова-то народные, а вот аранжировка получилась почти что битловская. Бит на четыре четверти, с брейками в конце каждого куплета, при этом голос Шакирова не контрастирует с этим новомодным для того времени звучанием — его узорчатая партия звучит еще более завораживающе на фоне четкого инструментала.

А в конце — задорная аллюзия на She Loves You.