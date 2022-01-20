100 татарских песен XX века: что слушали в 1930-е

Какой была татарская музыка в прошлом столетии — как в Москве готовили лучших певцов казанской эстрады и оперы

Татарстанская команда энтузиастов представила сайт «100 татарских песен XX века». В сотрудничестве с ней «Реальное время» запускает проект об исследовании национальной культуры татар через музыку. Ранее мы рассказали о том, что слушали татары до революции, после нее и в эпоху оттепели. В этом выпуске — время, когда начинает формироваться татарская оперная школа, причем не в Казани, а в Москве.

В 1934 году при Московской консерватории открывается молодежная оперная студия — предвестник татарского театра оперы. Национальную высокую культуру готовят в столице. Оперные певцы при этом поют и эстрадные номера — поставленными классическими голосами. Первая постановка студии — опера Назиба Жиганова «Качкын» 1939 года. Жиганов тогда молодой композитор, а вскоре — художественный руководитель оперного театра, глава Союза композиторов республики и консерватории.

В 1937 году открывается Государственная филармония, а при ней — кабинет татарского фольклора и Оркестр татарских народных инструментов. Вокруг филармонии в течение нескольких десятилетий собираются главные татарские исполнители.

Также в ТАССР начинается систематическая работа с песенным фольклором. Религиозные песнопения учеными не изучаются, а тексты многих композиций переписываются с учетом новых реалий.

«Мәйсәрә»

Слова Карима Тинчурина

Музыка Салиха Сайдашева

Этикетка на пластинке гласит, что это татарская народная песня, а музыку написал Александр Ключарев. Верно тут одно — это поет Сара Садыкова, которая играла Майсару в «Голубой шали» Тинчурина и Сайдашева. Важно помнить, что Садыкова — это певица, начавшая писать песни, чего, по-моему, никогда до и после не было в татарской музыке.

«Нигъмәт ариясе» (опера «Эшче»)



Слова Мазита Гафури

Музыка Василия Виноградова, Газиза Альмухамметова, Султана Габяши

Великолепная троица после оперы «Сания» начала работать над новой оперой, на этот раз при помощи Мазита Гафури, который на основе поэмы «Эшче» написал либретто. Здесь описываются события первой русской революции. Гафури выстроил каждый акт как отдельное произведение: село, золотые прииски, механический завод, высший класс и так далее. Дотошность оказала медвежью услугу авторам: по мнению критиков, опера получилась тяжеловесной, а коллеги не могли договориться. Здесь играет огромное количество лиц, среди которых полноценную музыкальную линию получил только главный герой Нигмат, у которого в опере есть четыре арии. Как отмечает Рабит Батулла, позднее эта песня превратилась в народную.

«Без кабызган утлар»



Слова Карима Тинчурина

Музыка Салиха Сайдашева

Как вспоминала Сара Садыкова, в 1932 году, когда татарский театр готовил спектакль по пьесе Карима Тинчурина «На Кандре», она попросила у Салиха Сайдашева еще одну арию для своей героини Фариды. А тот ответил, что ему надо писать песню монтеров, почему бы выпускнице консерватории самой не попробовать? Не без трудностей Садыкова справилась с заданием, Сайдашев внес правки, оркестр сыграл, раздались апплодисменты… А его песня со словами «Без кабызган утлар — сүнмәс алар» пользовалась популярностью в 30-е годы. Правда, когда Тинчурин попал в жернова репрессий, по радио объявляли, что слова — народные…

«Рәйхан»



Слова и музыка народные

Как пишет Джаудат Файзи, песню в радиокомитет Татарстана привезла певица Зифа Халикова, которая услышала ее в Куйбышеве (Самаре) в 1933 году, причем профессиональное ухо сходу различило влияние модных и современных на то время композиций «Урман кызы» и «Гөлйөзем ариясе». Через несколько лет ее пела, к примеру, Марьям Рахманкулова с оркестром. Тогда из текста было убрано упоминание другого имени (Зулейха), добавились новые строфы, над чем поработал Файзи. Окончательно в каноне закрепил ее Наки Исанбет с одноименной драмой.

Опера «Качкын»



Слова Ахмета Файзи

Музыка Назиба Жиганова

С оперы «Качкын» стартовала карьера будущего «паровоза» советской татарской классики. Назиб Жиганов начал писать ее, учась на третьем курсе Московской консерватории, на основе либретто Ахмета Файзи, сначала в виде одноактной пьесы. А в июне 1939-го с нее начал работу Татарский государственный оперный театр. Тогда это была уже объемная трехактная история о Булате, беглеце, примкнувшем к пугачевскому движению. Поют коллеги Жиганова, учившиеся в Татарской государственной оперной студии в столице. Как сообщает документальный альманах, это опера «о борьбе народа за свободу, о силе человеческого духа, о красоте подвига». Музыковеды указывают, что Жиганова буквально заставили ее написать — она была нужна идеологически для открытия нового театра.

Несколько лет назад оперная студия при консерватории поставила творение Жиганова, причем в работе участвовали даже студенты первого курса — актеры музыкального театра.

«Сагыну»



Слова Мусы Джалиля

Музыка Загида Хабибуллина

Слово «сагыну» переводится с татарского как «скучать, тосковать / тоска». В 1930—1940-е ее пела Мунира Булатова. В 1938 году ее записал Загир Бичурин, который приехал в Москву из Ленинграда после музыкальной школы по классу скрипки и жил в одной комнате с Ниязом Даутовым, Фахри Насретдиновым, Усманом Альмеевым — будущими звездами оперы. По легенде, Хабибуллин посвятил песню первой жене, балерине Марьям Карамышевой, танцевавшей в балете «Шурале» Фарида Яруллина.

«Сарман»



Слова — народные и Усмана Альмеева

Музыка народная

Усман Альмеев впервые исполнил «Сарман» в 1938 году на концерте оперной студии в Москве. Загид Хабибуллин аранжировал ее для исполнения на пианино. Певец вспоминал, что у него на родине эту песню называли «Әрә», а в Москве выбрали новое имя, и он сам додумал слова. При этом, оказавшись как-то в Сармановском районе, Альмеев удивился, что там все не как в песне — ни деревца, ни даже тополя нет. Кстати, слова к песне «Арча» тоже написал он. Таким образом, оперный певец заложил каноны советской народной песни — многие до сих пор не в курсе, что у песни «Сарман» есть конкретный автор.

«Комсомолка Гөлсара»



Слова Ахмеда Ерикея

Музыка Джаудата Файзи

Основанное на старинной песне «Яз да була» творение Файзи — Ерикея стоит в одном ряду с такими произведениями, как «Партизанка» и «Поход җыры» Фарида Яруллина (Ахмед ага и к ним придумал слова). Интересно соединение маршевых ритмов и лирических интонаций, когда в четкие доли вписана слоговая распевность, подчеркивается пением Асии Измайловой, которая добавляет еще необходимого пафоса. Измайлова родилась в Симбирске, в 1939—1944 годах пела в оперном театре, но потом вернулась в Москву — преподавать в драматической татарской студии ГИТИСа и Оперной татарской студии при Московской консерватории, а потом — на кафедре сольного пения консерватории имени Чайковского.

«Лирик җыр»



Слова Ахмета Ерикея

Музыка Фарида Яруллина

Командир стрелкового взвода 19-го танкового корпуса не дожил и до тридцати. Его главное творческое достижение — балет «Шурале». Однако были в композиторской истории Яруллина и песни, среди них — романсы на стихи Пушкина, патриотическая «Партизанка» и эта прямо названная «Лирической». Обратите внимание, как изящно плывет основная мелодия, блестяще стилизованная под «народную», как парит с ней возвышенная вокальная партия — в голове сразу возникает идиллическая картинка под стать диснеевской.

«Җир җиләге»

Слова Мусы Джалиля

Музыка Мансура Музафарова

Что сразу запоминается в этой песне — разнообразные колоратуры, которыми Сара Садыкова расцвечивает любовное томление. С помощью этих орнаментальных приемов певица объединяет европейский романтизм и татарскую мелодику — и песня звучит так, словно исполнена прогрессивной барышней из татарской слободы. Стоп, так ведь Садыкова такой и является? Аналогичным образом выстроена и другая популярная песня Музафарова — «Сайра, сандугач».