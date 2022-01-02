Татарские песни XX века: что слушали в 1910-е

Какой была популярная татарская музыка начала прошлого столетия

Татарстанская команда энтузиастов представила сайт «100 татарских песен XX века». В сотрудничестве с ней «Реальное время» запускает проект об исследовании национальной культуры татар через музыку. Сегодня узнаем о том, что слушали татары до революции.

Граммофонная музыка и первые звезды



К началу XX века уже сформировалась татарская сценическая музыка, основанная на богатом народном материале и заимствованиях из культуры соседних народов. Несмотря на неодобрительное отношение мусульманского духовенства, народные песни начинают звучать в концертных залах, на ярмарках и в кабаках. Такие инструменты, как домбра и кыл-кубыз, уже в середине XIX века начали уступать место гитарам и гармоням.

После революции 1905 года в Казани подняла голову татарская пресса, в «Шәрык клубы» («Восточном клубе») стали выступать с концертами музыканты, зародился татарский театр — прошли первые спектакли труппы «Сайяр». При этом музыка делилась на несколько направлений.

Были исполнители, записывавшие на допотопной технике свои вариации на темы популярных песен, которые выпускали иностранные фирмы «Граммофон», «Пате», «Зонофон». Габдулла Тукай называл эти записи «кошачьими воплями». Но так появились первые звезды — Камиль Мутыги, Марьям Искандарова, Нафиса Позднякова. Были энтузиасты, которые собирали первые оркестры, предвосхищая развитие татарской музыки в направлении европейской классики. А был и простой народ, чьи песни мы до сих пор помним. И все это — важная часть истории.

Символ эпохи — джадидисты: молодые татары, выступающие за реформу образования и движение в сторону Европы. К чему приведет это движение, с учетом революции, покажет время.

«Туган тел»



Слова Габдуллы Тукая

Музыка народная



Мелодия песни — популярный в начале XX века баит «Дедушка Селим». Сохранилась ее ранняя запись в исполнении Камиля Мутыги-Тухватуллина. С ней случилась обычная для того времени история: многие тексты песен пелись на одни и те же мелодии. В итоге на старинный баит наложились и утвердились в народной памяти новые слова — стихотворение Тукая 1909 года «Туган тел». Поэтому у песни, которую можно назвать неофициальным гимном татарского народа, настолько любопытная ритмика и построение музыкальных фраз. Вот как она звучит в исполнении Тагира Якупова.



«Әллүки»



Слова Габдуллы Тукая

Музыка народная

Стихотворение «Милли моңнар» Тукай написал, по его собственным словам, следуя «народным песням». В сборниках даже помечалось: петь на мотив «Зиләйлүк» (она на «Әллүки» очень похожа).

По одной из версий, Тукай сочинил это стихотворение по следам недавних событий — проживая в номерах «Булгара», он услышал песню. Дойдя до исполнителя, обнаружил, что это поэт, что его зовут Сагит Рамиев и что он назвал свою мелодию «Әллүки».

Друг Тукая Вафа Бахтияров писал, что дело было в гостях у журналиста Хусаина Абузярова. Он жил на улице Дегтярной (она находилась там, где сейчас раскинулся парк Тысячелетия), где собралось немало молодежи. Грустный Рамиев сначала не реагировал на всеобщее веселье, потом, выпив рюмку, встал и начал петь различные песни, включая «Әллүки».



В советское время она получила популярность благодаря ансамблю песни и танца республики и вошла в канон «озын көй» — протяжных песен с обильной мелизматикой, благодаря которой певец может показать всю красоту голоса.



«Иске кара урман»



Слова и музыка народные



Песня в сборниках этнографов появилась в 1913 году. Считается, что в Казань ее привезли из Оренбурга, а в столице губернии она стала популярной благодаря сценическому исполнению. Сейчас «Кара урман» — классика «озын көй». При этом песня, конечно же, не городская, ее главный образ — темный, дремучий лес, символ жизненных испытаний, которые лучше преодолевать сообща. Ильгам Шакиров, выдающийся татарский певец, связал поколения своих родителей и своих внуков исполнением этой песни.



«Пар ат»



Слова Габдуллы Тукая

Музыка Камиля Тухватуллина



Песню о прибытии в Казань поет, как и «Ай, былбылым», «К.А.М. Тухватуллинъ» Камиль Аль-Мутыги (Мутыгуллович) Тухватуллин. Брат актрисы и певицы Галии Кайбицкой родился в Уральске, в медресе «Мутыгия» обучал Тукая, который потом довольно насмешливо отзывался о его вокальных способностях.

А еще он был журналистом, издававшим, к примеру, газеты «Уклар» и «Фикер». После революции работал в издательстве «Гажур», переводил тексты на татарский в Наркомате просвещения Татарской АССР.

Отметим, что песня эта не народная: не зная нотной грамоты, но явно обладая мелодическим даром, Тухватуллин придал интересное звучание популярным стихам своего великого ученика, применив арузную ритмику в размере 7/8. Аруз — наследие арабской поэзии, когда стихи складывались из чередования долгих и кратких слогов, безусловно, знакомое в то время каждому грамотному татарину.

«Ай, былбылым"

Слова и музыка народные



Среди канона татарских народных песен есть несколько, которые показывают «альтернативный» путь развития. Учитель Тукая и популярный певец Камиль Тухватуллин, по легенде, привез ее с южных гастролей — она знакомо звучит и для турок, и для крымских татар.

Известен еще один вариант этой знаменитой песни — слова для нее написал Наки Исанбет в 1956 году по заказу композитора Александра Ключарева. Постоянно ее включает в репертуар Ренат Ибрагимов.

В 2019 году эта песня ворвалась во многие российские чарты в исполнении Дины Гариповой (в составе саундтрека к фильму «Зулейха») — многие сказали тогда, что Россия услышала татарский язык и отдала должное его мелодике.

Мы же выкладываем версию Ильгама Шакирова — как наиболее лишенную каких-либо временных меток.



«Шахта»



Слова и музыка народные



Реалистичная песня, описывающая душевные терзания женщины. Ее любимый уезжает на заработки в чужие края. Может, и ненадолго: для крестьян, отправлявшихся зимой на заработки, существовал даже специальный термин — «зимагур» (зима — горе).

До революции немало татар работало в шахтах Донбасса, Кузбасса, Урала, Караганды. В жутких условиях, в жаре, кисло-соленой воде, в пыли, разъедающей кожу, когда до чистого воздуха — 200 метров мертвого камня.



«Зиләйлүк»



Слова Габдуллы Тукая

Музыка народная



Песня на стихи Тукая «Девушке, уволенной с работы» — практически некрасовское обращение к юной особе, выгнанной из господского дома. Иногда эту песню путают с другой, «Бондюг кызы Зиләйлүк», которая была написана в нынешнем Менделеевске (тогда этот город назывался Бондюжск) в 1950-е годы в ансамбле ДК местного химкомбината. Настроение у этой композиции совершенно противоположное.

Стихотворение Тукая между тем основано на реальных событиях — в 1907—1908 гг. в народе разошлась новость, что казанский купец Гильметдин Ибрагимов изнасиловал 13-летнюю служанку и выгнал ее из дома. Журналист Солтан Рахманколый вспоминал, как Тукай просил его напеть эту песню — и поправлял ошибки в мелодии. В нашем видео — современное исполнение песни.



«Кәккүк»



Слова народные

Музыка Султана Габяши



Султан Габяши родился в Высокогорском районе, учился в казанском медресе «Мухаммадия» и уфимских «Галия» и «Усмания». Затем окончил реальное училище и два курса юридического факультета Казанского университета. А потом ушел в армию.

С детства играл на кубызе и баяне, а музыке, игре на фортепиано его учил преподаватель, нанятый отцом, богословом и тюркологом Хасан-Гатой Габяши. Первые шаги в качестве артиста Габяши сделал в Уфе, где играл на музыкально-литературных вечерах на пианино. Потом там же он стал постоянным участником мероприятий в казанском «Восточном клубе».

В 1913—1915 годах он написал свои первые песни, среди которых особенно заметной была музыкальная пьеса «Кәккүк», тогда еще без слов. Вскоре Габяши стал и театральным композитором, написал музыку к драме Гаяза Исхаки «Зулейха» для труппы «Сайяр», предопределив будущую связку композиторской и театральной школ республики.

«Кәккүк» в истории татарской эстрады претерпела немало изменений — к примеру, в версии Альфии Авзаловой к птичьим переливам вокалистки присоединялись и другие инструменты.



«Галиябану»



Слова и музыка народные



Долгую жизнь этой песне обеспечил драматург Мирхайдар Файзи, который в 1916—1917 годах написал в Оренбурге пьесу, вскоре поставленную местной театральной труппой «Ширкат». Уже потом к ней обратилась казанская труппа «Сайяр» и другие театры (в театре Камала за сто с лишним лет ее ставили десять раз).

Песня, которая стала лейтмотивом произведения, называлась «Сәгадәтбану» — автор услышал ее в одном из сел Орского уезда. Название сменилось на «Галиябану» уже потом: мол, Сәгадәт — это счастье, а у главной героини по сюжету ничего и близко нет. Она хочет выйти замуж за любимого человека, но против этой пары выступает богатый односельчанин.

Однако в самой песне нет ни намека на трагедию, зато есть витиеватая, вкрадчивая мелодия.



«Күбәләк»



Слова и музыка народные



Невероятно популярная и по сей день, классическая татарская песня — как учебник по народному стихосложению. Две строчки — наблюдения о природе. Две строчки — признание в чувствах. Типичная история для песен, которые появились не на сцене, а бытовали в народе. Две строчки — чтобы привлечь внимание. Две строчки — чтобы рассказать о важном.

Обратите также внимание на ритм, который то замедляется, то ускоряется — так же бьется и сердце искреннего исполнителя.



«Әпипә»



Слова и музыка народные



Как и «Күбәләк», одна из самых известных за пределами татарского мира песен. Ее можно причислить и к жанру «кыска көй» (короткий напев), и к плясовым, и к такмакам (своего рода частушкам). Есть версия, что она написана содержательницей борделя и является продуктом самой что ни на есть низовой культуры.

По другой версии, это история Мафтухи-апы и ее дочери Апипы, которые ходили по дворам, пели и танцевали, зарабатывая на жизнь. Кто бы ее ни написал, она, кажется, бессмертна. В классической музыке ее мелодию можно услышать, например, в «Татарской рапсодии» Альберта Лемана или в современной танцевальной однодневке.



«Заман»



Слова и музыка народные



Запись этой песни 1916 года нашли в немецких архивах — поет ее пленный татарин, оказавшись на чужой стороне во время Первой мировой войны.

Значительно позже ее перепел в более пафосной версии Государственный фольклорный ансамбль Республики Татарстан. Возможно, поэтому слова «Гакыйль булган татарларны ник уятмыйсың заман?» («Почему не разбудишь разумных татар, время?») звучат пугающе актуально и сейчас.



«Алмагачлар»



Слова и музыка народные



Частушечная ритмика, понятные слова — неудивительно, что эту песню можно встретить на пластинках, которые записывали для татар американские, французские, немецкие фирмы, почувствовав большой спрос.

Напетые в нехитрую технику резкими голосами, для которых было привычнее пение на летних эстрадах и ярмарках, такие записи — яркий пример «поп-музыки» того времени. Интеллигенция морщила нос, а народ покупал — и слушал дома. И песня, что интересно, дожила до наших дней, представая порой в совершенно далеких от оригинала версиях, при этом сохраняя удалой характер.



«Баламишкин»

Слова и музыка народные



По одной из легенд, мелодия «Бала Мишкин» родилась из-за Габделгалима Мишкина, саратовского купца. Мол, он заработал много денег, которые завещал трем детям. Двое из них заявили, что работать не собираются, денег у них будет вдосталь, пока не закончатся камни в Волге. Так они все потратили, а памятью им стала мелодия «Баламишкина».

По этой легенде Карим Тинчурин написал драму «Соңгы сәлам».