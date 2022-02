100 татарских песен XX века: что слушали в 1970-е

Татарские песни в золотую эпоху республиканской эстрады, часть 2-я

Фото: На фото — Зиннур Нурмухамметов

Зөһрә

Слова Махмута Хусаина

Музыка Алмаза Монасыпова

Песня с мини-альбома ВИА «Орфей». В ней начинал будущий соратник и аранжировщик Шакирова Вадим Усманов, и в какой-то момент музыканты «татарского Орфея» играли и в этом коллективе. Пела команда на русском и татарском, и эта крохотная пластинка — отчет об их татарском творчестве под руководством Рафаэля Мазитова. Также здесь есть «Ышанам» Рустема Яхина и Лябиба Айтуганова, «Оныта алмыйм» Рустема Яхина и Мустафы Нугмана. Однако самый любопытный номер — этот, названный на пластинке «Зөһрә»: лихой роковый номер, словно бы вдохновленный рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда». При этом какой-либо связи между аранжировкой и рассказом о милой девушке нет. На нашем сайте — версия Ибрагимова с той же аранжировкой

70 чакрым

Слова и музыка народные

По сути, в Татарстане не было рок-групп (если не считать челнинский «Сак-Сок», появившийся в 1990 году). Любая не попадавшая на официальную сцену музыка была народной, о каком-либо подпольном татарском музыкальном движении информации нет.

Поэтому первая татарская рок-группа появилась в 1969 году в Финляндии в общине местных татар. Татары Финляндии начали массово обосновываться в Хельсинки и других городах в начале века. Разумеется, песенная культура была для них способом сохранить традиции: к примеру, для чаепитий, на которых постоянно пелись песни, в 1967 году был издан массивный сборник.

— Лето мы проводили на даче, — вспоминает Дениз Бедретдин. — Когда мне было 13—14 лет, отец принес мне две пластинки с проигрывателем — All My Loving и Twist and Shout. Я их раньше слышал по радио, но когда у меня появились свои пластинки, очень любил эти песни. На финском радио современная музыка тогда звучала лишь 30 минут в день. Я слушал ее дома у своего друга Юкко Толонена, восхищался тем, как он в 15 лет играл на гитаре: он был ничем не хуже Джеффа Бека и Карлоса Сантаны! «Раз он играет, то и я могу играть», — наивно подумал я и начал учиться.

Выступления The Sounds of Tsingishan на вечерах в присутствии бабушек и дедушек заканчивались чуть ли не скандалом — старшему поколению не нравилось, как обращаются с их песнями. А группа записала две пластинки Urta Idel halik köyläre и Saginam Duslarim, а потом распалась — у участников нашлись дела поважнее. В 80-е часть команды основала коллектив Başkarma, который добрался и до Татарстана, где музыканты узнали, что их записи здесь знают по кассетам.

Поначалу музыканты не собирались петь, а просто играли инструменталы. «70 чакрым» — древняя песня скитальцев, их первый опыт в пении. В устах эмигрантов четвертой волны она звучит особенно горько.

Сибелә чәчем

Слова и музыка народные

Флера Сулейманова не сразу стала певицей: после девятилетки она, рано оставшаяся без отца в семье с еще четырьмя детьми, работала штамповщицей на казанском валяльно-войлочном комбинате. Но уже тогда ходила в хор, который вела Сара Садыкова при доме культуры имени Горького. Петь профессионально стала в Актюбинске, ее песни звучали на казахском радио. И только потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, она оказалась в казанской, чтобы тут же попасть в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров ТАССР. Благодаря этому факту немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.

На видео она поет классическую «Сибелә чәчем» в современных реалиях: видно, насколько блестящее и актуальное противится этому и выглядит несуразно.

Ил кызларына



Слова Факиля Сафина

Музыка Рифа Гатауллина

Пример влияния на татарскую эстраду оперетты — и повод поговорить о феномене Зиннура Нурмухамметова. Выросший в Астрахани, он учился музыке во Владивостоке, там же служил в армии, на Тихом океане. В Казанской филармонии он работал с 1969 года до распада СССР. Нет, вероятно, места, где он не выступал, включая страны соцлагеря. Уже в 1972 году на Всесоюзном телевидении показали фильм-концерт «Зиннур Нурмөхәммәтов җырлый».

Вечно улыбчивый, игривый, свободный, он вдыхает жизнь даже в такие достаточно простые песни, как это признание всем девушкам страны сразу.

Җидегән чишмә



Слова Гумера Баширова

Музыка Сары Садыковой

Как вспоминала Зухра Сахабиева, Сара Садыкова в 1978 году позвала ее в гости и показала новую песню, которая певицу буквально потрясла: вроде новая, а звучит как древняя. После этого потрясенной артистке композитор сообщила, что решила с автором слов Гумером Башировым подарить песню ей.

Сама Садыкова в мемуарах вспоминала, что сочинение далось ей непросто: она слышала звуки родника, птиц, читала одноименный роман Баширова и все ждала, две недели, когда появится тема.

Интересно, что у этой песни есть и другая мелодия — от Энвера Бакирова.

Син гомер агышларым



Слова Нажара Наджми

Музыка Рима Хасанова

Песню Рим Хасанов предложил Наджми написать на вечере после премьеры спектакля по пьесе поэта «Күршеләрдә кунак», куда попал во время увольнительной из армейской части.

Нажар позже признался, что песня — о его давней любви, с которой он 35 лет обменивается письмами. Интересно, что после публикации стихотворения в сборнике поэт понял, что одна из строчек повторяет слова Мустая Карима! А певцы-то уже поют по-старому! Популярной ее сделал Фидан Гафаров. Нас же привлекла версия ансамбля «Саз», где женский хор меняет настроение из печального в романтически-возвышенное.

Әниемә



Слова Гафу Кайырбекова, перевод Гусмана Ахметзянова

Музыка Шамши Калдаякова

Отец Шамши Калдаякова был кузнецом, пишущим музыку, стихи, играющим на домбре. Его сын работал трактористом, зоотехником, а после армии поступил в Ташкентское музучилище. Тогда он написал «Менің Қазақстаным», который также называли «Маршем целинников». Позже она стала гимном Казахстана.

Стихи поэта Гафу Кайырбеков можно найти на многих казахских пластинках 60—70-х годов.

Флера Сулейманова знала казахские песни, ведь она несколько лет работала в этой республике. При этом сама песня явно написана по мотивам советских композиций того времени — очарование ему придает само пение и лирический текст.

Казах кызы сөйгәнем



Слова Галимзяна Сагидуллина

Музыка Загида Хабибуллина

Блестящая стилизация под народную степную музыку в исполнении самаркандского самородка Эмиля Залялетдинова, который во время выхода этой записи в широкие массы, вероятно, трудился в литературном лектории филармонии.

Галимзян Сагидуллин, помимо песен, писал повести и драмы. К примеру, другая его популярная композиция, «Сибелә чәчәк», — это еще и пьеса.