Нефть, доллар и евро растут в цене на фоне специальной военной операции России в Донбассе

На фоне специальной военной операции России в Донбассе на биржах продолжаются потрясения. В частности, растут цены на нефть эталонных марок.

Так, на лондонской бирже ICE Futures стоимость апрельских фьючерсов нефти Brent к 8:17 сегодняшнего дня достигла $101,3 за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии она оценивалась дешевле на $2,22.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к утру 25 февраля составляла $94,83 за баррель. Это на $2,02 больше, чем днем ранее.

Растет в цене и иностранная валюта. Утром на московской бирже доллар оценивался в 85,58 — 86 рубля, а уже на по итогам второй минуты торгов он вырос до 85,7975 рублей.

Евро также показывает рост. Сегодня на Московской бирже он достиг отметки в 96,06 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Биржевые потрясения начались еще в четверг, 24 февраля. Из-за внешнеполитической ситуации Московской бирже пришлось на время остановить работу, а после открытия торгов курс евро поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года, а доллар — выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года.

Цена нефти марки Brent 24 февраля достигла $104 долларов за баррель — на 13.06 стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $104,71 за баррель. Рост составил 8,13%. В последний раз цена этой марки нефти превышала отметку в $104 в августе 2014 года.

Выросли накануне и цены на газ. В Европе его стоимость возросла до $1 600 за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, рост составил более 57%.



Также накануне цены на золото выросли до максимального уровня с сентября 2020 года. В ходе торгов на бирже Comex стоимость апрельских фьючерсов подорожала до $1973,7 за унцию. Рост составил 3,3%.



24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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