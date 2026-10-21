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Экономика

Казань вошла в топ-3 городов России по доступности работы с высокой зарплатой

14:40, 21.10.2026

За год город улучшил свои позиции в данном рейтинге

Казань вошла в топ-3 городов России по доступности работы с высокой зарплатой
Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла вторую строчку рейтинга российских городов-миллионников по доступности высокооплачиваемой работы. Первое место досталось Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Участникам опроса предложили оценить возможность найти работу с высокой зарплатой по десятибалльной шкале. Москва получила среднюю оценку 2,71 балла. Казань набрала 2,55 балла, а Санкт-Петербург — 2,5, заняв третье место.

В пятерку лидеров также вошли Новосибирск и Краснодар — оба города получили по 2,41 балла. Годом ранее Казань занимала третью позицию рейтинга.

До этого HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Казань.

Никита Егоров

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