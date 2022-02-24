После возобновления торгов доллар выше 86 рублей, евро — 99,99 рубля

Фото: Анна Сейтумерова

В четверг Московская биржа возобновила работу после закрытия на фоне осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине.

Курс евро выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. Доллар на возобновлении торгов поднялся выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые со 2 ноября 2020 года.

Сегодня утром Мосбиржа объявила о закрытии торгов на всех рынках. Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%. Позже появилась информация, что биржа возобновит торги в 10.00 мск. Банк России принял решение начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событии. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко