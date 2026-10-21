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Татарстан получил 1,2 млрд рублей налогов от Горьковской ж/д

16:00, 21.10.2026

Крупнейшие отчисления пришлись на Нижегородскую область — около 1,8 млрд рублей

Татарстан получил 1,2 млрд рублей налогов от Горьковской ж/д
Фото: Johannes Plenio for Unsplash

В январе — сентябре 2026 года объем налоговых платежей Горьковской железной дороги в консолидированные бюджеты регионов составил почти 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Крупнейшие отчисления пришлись на Нижегородскую область — около 1,8 млрд рублей. В Татарстан направлено 1,2 млрд, в Кировскую область — почти 1,1 млрд, во Владимирскую — 724,1 млн, в Удмуртию — 690,8 млн рублей.

Также выплаты в Чувашию составили 292,3 млн рублей, в Свердловскую область — 247,1 млн, в Башкортостан — 63,3 млн, в Марий Эл — 51,3 млн, в Пермский край — 27 млн, в Мордовию — 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России представили первый пригородный поезд с технологией push-pull. Он предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог.

Алсу Сабирзанова

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