Россияне оформили рекордные 2,42 млн кредитов наличными в сентябре

При этом объем кредитования снизился на 4% к предыдущему месяцу

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2026 года банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными — 2,42 млн, что на 3% больше августовского показателя. Такие данные публикует Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

При этом объем кредитования снизился на 4% к предыдущему месяцу, до 471,94 млрд рублей.

Средний размер кредита опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. рублей в августе, а полная стоимость кредита выросла до 28,7% против 27,8% месяцем ранее. Средний срок кредитования сократился до 26 месяцев против 30 месяцев в августе.

По данным ОКБ, спрос на кредиты вырос из-за снижения ставок, однако банки вынуждены одобрять меньшие суммы из-за макропруденциальных требований и высокой закредитованности населения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За девять месяцев 2026 года россияне оформили 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 45%, а объем — на 60%. Однако относительно января — сентября 2024 года показатели сократились на 27% по количеству и на 25% по объему.

Ранее стало известно, что в Татарстане доля отказов по POS-кредитам выросла до 85,2%, в среднем по России показатель составил 86,4%.

Зульфат Шафигуллин