Нефть марки Brent достигла цены выше $104 за баррель

Цена нефти марки Brent достигла $104 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

На 13.06 стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $104,71 за баррель. Рост составил 8,13%. В последний раз цена этой марки нефти превышала $104 за баррель в августе 2014 года.

Фото: pixabay.com

Утром стоимость нефти Brent достигла $103 за баррель впервые с сентября 2014 года. Также цена газа в Европе поднялась до $1400 за тыс. куб. м.



Дарья Акимова