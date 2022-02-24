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Нефть марки Brent достигла цены выше $104 за баррель

13:30, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Нефть марки Brent достигла цены выше $104 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Цена нефти марки Brent достигла $104 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

На 13.06 стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $104,71 за баррель. Рост составил 8,13%. В последний раз цена этой марки нефти превышала $104 за баррель в августе 2014 года.

Фото: pixabay.com

Утром стоимость нефти Brent достигла $103 за баррель впервые с сентября 2014 года. Также цена газа в Европе поднялась до $1400 за тыс. куб. м.

Дарья Акимова
ПромышленностьНефть

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