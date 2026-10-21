ФНС анонсировала единый переходный налоговый режим для микробизнеса

Новый режим позволит компаниям по мере роста постепенно увеличивать налоговую нагрузку

Фото: Динар Фатыхов

До конца 2026 года, возможно, в начале 2027-го власти совместно с деловыми объединениями сформируют концепцию единого переходного специального налогового режима. Об этом на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин, передает РБК.

Новый режим позволит компаниям по мере роста постепенно увеличивать налоговую нагрузку, без «рывков», которые стимулируют дробление бизнеса. Он охватит экспериментальные режимы самозанятости (действует до 2028 года) и АвтоУСН (до 2027-го).

Сатин допустил, что самозанятость в дальнейшем будет интегрирована в упрощенную систему налогообложения. Он выделил несколько направлений для обсуждения: операции B2B (когда самозанятый регулярно работает с бизнесом), операции B2C (оставить как есть или менять), а также индексация порога по годовому доходу (сейчас 2,4 млн рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По режиму АвтоУСН замглавы ФНС отметил рост числа налогоплательщиков: с начала года прирост составил 472 тыс., всего сейчас 510 тысяч. В основном это компании, ранее применявшие УСН.

Ранее сообщалось, что общая сумма имущественных налогов в России за год выросла на 10%. В 2026 году она превысила 452 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова