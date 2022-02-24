В Европе цена газа превысила $1 600

Цена газа в Европе возросла до $1 600 за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, рост стоимости составил более 57%.

На данный момент ценовой максимум составляет $1 602,2, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром цена газа в Европе на открытии торгов поднялась до $1400 за тысячу кубометров, продемонстрировав рост сразу на +35%. Также цена нефти Brent достигла $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Кроме того, впервые с декабря 2014 года курс евро на торгах поднялся выше 99,99 рубля. Исторический максимум обновил и курс доллара, превысивший 87 рублей. А стоимость алюминия превысила $3 400 за тонну.



Диана Жиленкова