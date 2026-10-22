Зарплатные ожидания зумеров в Татарстане достигают почти 80 тысяч рублей

Более 50% резюме, составленных поколением Z, приходится на девять сфер

Фото: Динар Фатыхов

Больше всего «зумеров» в Татарстане ищут работу в сфере продаж

Более 50% резюме, составленных поколением Z в Татарстане, приходится на девять ключевых сфер, сообщила «Реальному времени» HR-эксперт Зулия Лоикова. Речь идет о людях в возрасте 18—30 лет.

Топ сфер в анкетах выглядит следующим образом:

продажи (10% резюме);

рабочий персонал (9%);

IT (9%);

транспорт и логистика (6%);

строительство и недвижимость (6%);

администраторы (3%);

упаковщики/комплектовщики (3%);

дизайнеры (3%);

маркетологи (3%).

— Если конкретизировать, то в сфере продаж зумеры чаще всего ищут работу менеджером по продажам. На эту должность приходится 7—8% резюме. В IT-направлении 3% молодых специалистов претендуют на работу программистом, — уточнила собеседник издания.

Высокие зарплатные ожидания — у специалистов с опытом работы до трех лет и в возрасте 25—34 года

Зарплатные ожидания работников в возрасте до 30 лет в среднем составляют 56,3 тыс. рублей, отметила HR-эксперт.

— Однако зарплатный показатель сильно зависит от опыта работы, конкретного направления профессиональной деятельности и возрастной категории. Для соискателей с опытом до трех лет он достигает 77,7 тыс., для кандидатов до 17 лет — 30 тыс., 18—24 лет — 60,4 тыс., 25—34 лет — 79,4 тыс., — рассказала Лоикова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем, по ее словам, предложения работодателей зачастую выше предпочтений кандидатов. Например, в прошлом году средний предлагаемый компаниями доход составил 77 тыс., в то время, как желаемая зарплата — 56 тыс. рублей.

Ранее HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Казань.

Никита Егоров