Зарплатные ожидания зумеров в Татарстане достигают почти 80 тысяч рублей
Более 50% резюме, составленных поколением Z, приходится на девять сфер
Больше всего «зумеров» в Татарстане ищут работу в сфере продаж
Более 50% резюме, составленных поколением Z в Татарстане, приходится на девять ключевых сфер, сообщила «Реальному времени» HR-эксперт Зулия Лоикова. Речь идет о людях в возрасте 18—30 лет.
Топ сфер в анкетах выглядит следующим образом:
- продажи (10% резюме);
- рабочий персонал (9%);
- IT (9%);
- транспорт и логистика (6%);
- строительство и недвижимость (6%);
- администраторы (3%);
- упаковщики/комплектовщики (3%);
- дизайнеры (3%);
- маркетологи (3%).
Высокие зарплатные ожидания — у специалистов с опытом работы до трех лет и в возрасте 25—34 года
Зарплатные ожидания работников в возрасте до 30 лет в среднем составляют 56,3 тыс. рублей, отметила HR-эксперт.
— Однако зарплатный показатель сильно зависит от опыта работы, конкретного направления профессиональной деятельности и возрастной категории. Для соискателей с опытом до трех лет он достигает 77,7 тыс., для кандидатов до 17 лет — 30 тыс., 18—24 лет — 60,4 тыс., 25—34 лет — 79,4 тыс., — рассказала Лоикова.
Причем, по ее словам, предложения работодателей зачастую выше предпочтений кандидатов. Например, в прошлом году средний предлагаемый компаниями доход составил 77 тыс., в то время, как желаемая зарплата — 56 тыс. рублей.
Ранее HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Казань.
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