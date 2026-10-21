В Татарстане доля отказов по POS-кредитам выросла до 85,2%

В среднем по России доля отказов составила 86,4%

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Татарстане составила 85,2%, увеличившись на 2,7 процентного пункта по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Республика вошла в число 30 регионов-лидеров по количеству заявок на данный тип кредитов. Для сравнения: в среднем по России доля отказов составила 86,4%, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Наименьшие доли отказов в топ-30 регионов зафиксированы в Москве (82,8%), Санкт-Петербурге (83,3%), Воронежской области (83,8%), Приморском крае (84,0%) и Нижегородской области (84,4%). Наиболее серьезный рост отказов к прошлому году отмечен в Белгородской (+5,5 п. п.), Нижегородской (+4,0 п. п.) и Московской (+3,8 п. п.) областях.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов, где выдают самые большие потребкредиты. В сентябре средний размер такого займа составил 189,7 тыс. рублей.

Алсу Сабирзанова