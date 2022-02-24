Цена на золото поднялась до максимума с сентября 2020 года

Сегодня цены на золото выросли до максимального уровня с сентября 2020 года. Связано это с началом спецоперации в Донбассе и повышением спроса на защитные активы. Сообщает об этом «Интерфакс».

В ходе торгов на бирже Comex стоимость апрельских фьючерсов на золото подорожала до $1973,7 за унцию. Рост составил 3,3%. Всего с начала 2022 года этот драгметалл вырос на 7,7%.

Сегодня обновила исторический максимум стоимость другого металла — алюминия. Она достигла цены $3 443 за тонну. Кроме этого, цена нефти марки Brent достигла $104 долларов за баррель. Произошло это впервые с 2014 года.

Дарья Акимова