Володин предложил повысить налоги на пальмовое масло и устрицы

Он также отметил, что устрицы облагаются как детские товары, и допустил, что дополнительные доходы могут составить около 6 млрд рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить налоги на пальмовое масло и устрицы. Об этом он заявил на пленарном заседании, где рассматривается утверждение Антона Силуанова на должность вице-премьера, передает «Интерфакс».

— Пальмовое масло облагалось как детские продукты — 10%. Мы сделали 20%. Но сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, — сказал Володин.

Он также отметил, что устрицы облагаются как детские товары, и допустил, что дополнительные доходы могут составить около 6 млрд рублей — этого хватит на строительство примерно 30 детских садов в год.

Реальное время / realnoevremya.ru

Володин призвал при обсуждении бюджета в первом и втором чтениях найти источники, которые поддержит общество и которые можно будет направить на решение проблем. Силуанов положительно отнесся к предложению.

Ранее сообщалось, что Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков. Мера необходима для пополнения бюджета, чтобы в дальнейшем иметь возможность расширить меры поддержки.

Алсу Сабирзанова