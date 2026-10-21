Володин предложил повысить налоги на пальмовое масло и устрицы
Он также отметил, что устрицы облагаются как детские товары, и допустил, что дополнительные доходы могут составить около 6 млрд рублей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить налоги на пальмовое масло и устрицы. Об этом он заявил на пленарном заседании, где рассматривается утверждение Антона Силуанова на должность вице-премьера, передает «Интерфакс».
— Пальмовое масло облагалось как детские продукты — 10%. Мы сделали 20%. Но сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, — сказал Володин.
Он также отметил, что устрицы облагаются как детские товары, и допустил, что дополнительные доходы могут составить около 6 млрд рублей — этого хватит на строительство примерно 30 детских садов в год.
Володин призвал при обсуждении бюджета в первом и втором чтениях найти источники, которые поддержит общество и которые можно будет направить на решение проблем. Силуанов положительно отнесся к предложению.
Ранее сообщалось, что Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков. Мера необходима для пополнения бюджета, чтобы в дальнейшем иметь возможность расширить меры поддержки.
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