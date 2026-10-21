Задолженность по зарплате в России в сентябре выросла до 2,54 млрд

По сравнению с августом суммарная задолженность выросла на 115 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным на конец сентября 2026 года задолженность по заработной плате в России составила 2 млрд 539,2 млн рублей. Об этом сообщает Росстат, передает ТАСС.

По сравнению с августом суммарная задолженность выросла на 115 млн рублей, или на 4,7%. Данные предоставили организации, не относящиеся к малому предпринимательству.

Из общей суммы на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 426,1 млн рублей (56,1%), в 2025-м — 811,7 млн (32%), в 2024-м и ранее — 301,4 млн (11,9%).

Доля работников, перед которыми есть задолженность, на конец сентября составила менее 1%.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-3 городов России по доступности работы с высокой зарплатой. За год город улучшил свои позиции в данном рейтинге.

Алсу Сабирзанова